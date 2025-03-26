ÇİMSA ÇBK Mersin, Türkiye Kupası'nda Şampiyon Oldu

(MERSİN)- ÇİMSA ÇBK Mersin, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde bizlere nefes aldırdıkları için yüzümüzü güldürdükleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'nın en önemli yıldızlarını barındırıyor takımımız. Karadağ Milli Takımı'nın kaptanı, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı şimdi yanımızda. Büyük bir güç birliği ve takım ruhu var" dedi.

Yenişehir Belediyesi'nin de desteğiyle hem Avrupa'da hem de Türkiye'de mücadele eden Mersin temsilcisi ÇİMSA ÇBK Mersin kadın basketbol takımı, sezonun ilk kupasını kazandı. Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda zafere ÇİMSA ÇBK Mersin ulaştı. Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ekip, tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Şampiyonluk kupasıyla Mersin'e dönen takım, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti. Şampiyon takım Belediye'de alkışlarla karşılandı. Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, Asbaşkan Ali Adalıoğlu ile takımın yıldız oyuncuları Sinem Ateş, Marine Johannes ve Bridget Carleton Başkan Abdullah Özyiğit ile bir araya geldi.

"Avrupa şampiyonluğunu bekliyoruz"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir'imizin, Mersin'imizin gururu ÇİMSA ÇBK Mersin Türkiye şampiyonu oldu. Büyük emekler var, daha önce de bu kupayı almıştık. Bu sene yarı finalde Fenerbahçe'yi 21 sayı farkla yine finalde Emlak Konut'u 21 sayı farkla yenerek, Mersin'imize bu kupayı ikinci defa getiren takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde iki hedef var bir tanesi Avrupa şampiyonluğu ve lig şampiyonluğu. Dolayısıyla onlardan Avrupa şampiyonluğunu bekliyoruz. Avrupa şampiyonu olması için kaptanımızdan bir söz isteyeceğiz şimdi. Daha sonra hemen Türkiye'ye döneceğiz orada da bir final oynayacağız. Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde bizlere nefes aldırdıkları için yüzümüzü güldürdükleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Avrupa'nın en önemli yıldızlarını barındırıyor takımımız. Karadağ Milli Takımı'nın kaptanı, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı şimdi yanımızda. Büyük bir güç birliği ve takım ruhu var" dedi.

"Takım içerisinde çok güzel bir uyum var"

Takım önemli isimlerinden Sinem Ateş ise desteklerinden dolayı Başkan Özyiğit'e teşekkür ederek, şampiyonluktan dolayı çok gururlu olduklarını söyledi. Ateş, "Öncelikle çok mutlu ve gururluyuz. Bu seneki hedeflerimizden biri Türkiye kupasıydı. Gerçekten şuan takım içerisinde çok güzel bir uyum var. Şimdi sırada ikinci ve en büyük hedefimiz Avrupa şampiyonluğu var. Gerçekten bu bizim için şehrimiz için çok önemli. Avrupa şampiyonluğunu alıp sonra Türkiye'deki şampiyonluğu alıp iki kupayla sezonu bitirmek istiyoruz" diye konuştu.