CIMSC 2026 Kongresi Sona Erdi

12.04.2026 22:39
CIMSC 2026, İstanbul'da sağlık bakanı ve Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla tıp öğrencilerini bir araya getirdi.

CANSAĞLIĞI Vakfı tarafından düzenlenen '2'nci Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi (CIMSC 2026)' Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla sona erdi.

İstanbul'da düzenlenen '2'nci Cansağlığı Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi' Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla tamamlandı. Bu yıl 'Beyin' temasıyla gerçekleştirilen kongre; nörolojiden çocuk ve ergen psikiyatrisine, nöroşirürjiden yapay zeka destekli medikal teknolojilere kadar geniş bir bilimsel içerik sunarak tıp öğrencilerini, genç araştırmacıları ve akademisyenleri aynı çatı altında buluşturdu. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından katılımın sağlandığı organizasyonda, katılımcılar güncel bilimsel gelişmeleri takip etme ve alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı yakaladı.

KONGREDE BİRÇOK KONU GÜNDEME GETİRİLDİ

İki gün süren kongre boyunca düzenlenen bilimsel oturumlarda beyin sağlığına dair güncel yaklaşımlar ele alınırken; nörodejeneratif hastalıklar, zihinsel sağlık, erken tanı yöntemleri ve yenilikçi tedavi seçenekleri gibi konular detaylı şekilde tartışıldı. Bildiri sunumlarıyla genç araştırmacılar çalışmalarını paylaşma imkanı bulurken, uygulamalı özel kurslarda ise katılımcılara pratik bilgi ve beceriler kazandırılması hedeflendi. Program kapsamında ayrıca tıp eğitiminin dönüşümü, hekimlik etiği, multidisipliner çalışma kültürü ve sağlık teknolojilerinin geleceği gibi başlıklar da gündeme geldi. Uzman konuşmacılar, özellikle dijitalleşmenin tıp eğitimine etkisi ve yapay zekanın sağlık alanındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongre kapsamında gerçekleştirilen Filistin özel oturumu da dikkat çeken bölümler arasında yer aldı. Bu oturumda savaş ve insani kriz ortamlarında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar ve sahadaki güncel gelişmeler ele alındı. Katılımcılar, kriz bölgelerinde sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve uluslararası iş birliklerinin önemi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Organizasyon yetkilileri, kongrenin yalnızca bilimsel bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda farklı ülkelerden öğrenciler arasında kültürel etkileşimi de güçlendirdiğini belirtti. Katılımcılar ise kongrenin hem akademik hem de mesleki gelişim açısından verimli geçtiğini ifade etti. CIMSC 2026'nın, tıp öğrencilerinin bilimsel üretime teşvik edilmesi ve geleceğin sağlık profesyonellerinin yetişmesine katkı sağlaması açısından önemli bir platform oluşturduğu vurgulandı. Yetkililer, kongrenin önümüzdeki yıllarda daha geniş uluslararası katılımla sürdürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

