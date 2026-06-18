Çin-ABD İlişkilerine Yeniden Vurgu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin-ABD İlişkilerine Yeniden Vurgu

Çin-ABD İlişkilerine Yeniden Vurgu
18.06.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ilişkileri güçlendirmek için çaba çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin-ABD ilişkilerini güçlendirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Han çarşamba günü başkent Beijing'de ABD eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ile bir araya geldi. Han, Çin ve ABD liderlerinin, stratejik istikrara dayalı ikili ilişkiler kurmaya yönelik yeni bir vizyon üzerinde mutabık kaldığını ve gelecekte yürütülecek ikili ilişkiler için önemli bir stratejik rehberlik sağladığını söyledi.

Her daim Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesinden yana olduklarını vurgulayan Han, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşının hayata geçirilmesinin, iki tarafın tüm kesimlerinin ortak adımlar atmasını gerektirdiğini belirtti.

Han, ikili ilişkilerin gelişimine yönelik desteği artırmak üzere diğer alanlardaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari işbirliğinin de daha fazla güçlendirilmesi ve kültürel ve halklar arası ve yerel yönetimler arası etkileşimin derinleştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Chao ise ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı şekilde sürdürülmesinin tüm tarafların çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında tatbiki işbirliğini ve halklar arası etkileşimi teşvik etmek üzere çaba göstermeyi sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-ABD İlişkilerine Yeniden Vurgu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ejderha Nefesi’ne Dikkat Ejderha Nefesi'ne Dikkat!
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2,5 milyon TL’ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı 2,5 milyon TL'ye araba aldı, gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı
İstanbul’da Su Kesintisi Uyarısı İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı

12:18
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:54
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı
10:46
Yolcu minibüsünde dehşet anları: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü
Yolcu minibüsünde dehşet anları: Kaçırdığı minibüsle kaza yapıp öldü
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 12:47:44. #7.12#
SON DAKİKA: Çin-ABD İlişkilerine Yeniden Vurgu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.