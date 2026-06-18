Çin-ABD İlişkilerine Yeniden Vurgu

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin-ABD ilişkilerini güçlendirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Han çarşamba günü başkent Beijing'de ABD eski Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ile bir araya geldi. Han, Çin ve ABD liderlerinin, stratejik istikrara dayalı ikili ilişkiler kurmaya yönelik yeni bir vizyon üzerinde mutabık kaldığını ve gelecekte yürütülecek ikili ilişkiler için önemli bir stratejik rehberlik sağladığını söyledi.

Her daim Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesinden yana olduklarını vurgulayan Han, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşının hayata geçirilmesinin, iki tarafın tüm kesimlerinin ortak adımlar atmasını gerektirdiğini belirtti.

Han, ikili ilişkilerin gelişimine yönelik desteği artırmak üzere diğer alanlardaki işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari işbirliğinin de daha fazla güçlendirilmesi ve kültürel ve halklar arası ve yerel yönetimler arası etkileşimin derinleştirilmesi yönünde çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Chao ise ABD-Çin ilişkilerinin istikrarlı şekilde sürdürülmesinin tüm tarafların çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında tatbiki işbirliğini ve halklar arası etkileşimi teşvik etmek üzere çaba göstermeyi sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.