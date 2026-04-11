Çin, ABD'nin Bilim İşbirliğini Sabote Etmesini Kınıyor - Son Dakika
Çin, ABD'nin Bilim İşbirliğini Sabote Etmesini Kınıyor

Çin, ABD\'nin Bilim İşbirliğini Sabote Etmesini Kınıyor
11.04.2026 11:14
Çin, ABD'nin bilim ve teknoloji alanında işbirliğini engellemeye yönelik adımlarını eleştirdi.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin iki ülke arasındaki olağan bilim ve teknoloji alanındaki etkileşim ve işbirliğini sabote etmeye yönelik adımlarını kınayarak, bunun yalnızca ABD'nin kendi inovasyon kapasitesini zayıflatacağını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı Çin Özel Komitesi'nin kısa süre önce internet sitesinde sözde bir "ihbarcı" e-posta adresi yayımlayarak akademisyenler, araştırmacılar ile üniversite personelinden Çin'in savunma veya sanayi tabanıyla bağlantılı kuruluşların dahil olduğu araştırma ortaklıklarını bildirmelerini istediği belirtildi.

Cuma günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mao, "Görünüşe göre bu sözde özel komite, Çin'i bastırma ve kontrol altına alma çabasında hiçbir etik çekince duymuyor" dedi.

Sözcü, son yıllarda ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişleterek Çin ile ABD arasındaki olağan bilim ve teknoloji etkileşim ve işbirliğini kasıtlı olarak sekteye uğrattığını, ayrıca Çinli öğrenci ve akademisyenleri de keyfi şekilde hedef aldığını belirtti.

Mao, "Bu tür uygulamalar ters tepecek ve ABD'nin kendi inovasyon kapasitesine zarar verecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Bilim İşbirliğini Sabote Etmesini Kınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
11:04
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti
Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
10:04
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
SON DAKİKA: Çin, ABD'nin Bilim İşbirliğini Sabote Etmesini Kınıyor - Son Dakika
