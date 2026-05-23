Çin, Afrika ile Gümrük Vergisi Muafiyeti Sağlıyor

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Afrika ülkeleriyle ortak kalkınma amaçlı ekonomik ortaklık anlaşmaları imzalamaya ve gümrük vergisi muafiyeti uygulamasının sürdürülebilir ve etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere ekonomik işbirliğine yönelik kurumsal güvenceler oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, Çin'in kendisiyle diplomatik ilişkisi bulunan 53 Afrika ülkesine yönelik uyguladığı gümrük vergisi muafiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in, diplomatik ilişkisi bulunan tüm Afrika ülkelerine gönüllü olarak gümrük vergisi muafiyeti tanıyan ilk büyük ekonomi olduğunu belirten Guo, 1 Mayıs gece yarısı Güney Afrika'dan gelen 24 ton elmanın, bu politika kapsamında gerçekleştirilen ilk mal sevkiyatı olduğunu ifade etti.

Guo, sıfır gümrük vergisi politikasının uygulamaya girmesinden bu yana geçen 20 günde, Kenya'dan avokado, Mısır'dan taze narenciye, Fas'tan alçı taşı, Nijerya'dan sığır kemiği parçaları, Güney Afrika'dan şarap ve ilaç hammaddeleri de dahil olmak üzere Afrika'dan gelen çok sayıda mal sevkiyatının çeşitli limanlarda gümrük işlemlerini tamamlayarak ülkeye sorunsuz şekilde giriş yaptığını açıkladı.

Sözcü, gümrük vergisi muafiyetinin Çin pazarındaki arzı zenginleştirmekle ve Çin-Afrika arasındaki ticaret maliyetlerini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda Afrikalı üretici ve satıcıların güvenini de önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Guo, gümrük vergisi muafiyetinin tek başına bir vergi düzenlemesi olmadığını, koordineli destekleyici önlemlerden oluşan daha kapsamlı bir paketin kapsamında uygulamaya konduğunu ifade etti. Afrika'dan tarım ve gıda ürünleri ithalatına yönelik "yeşil hatları" iyileştirdiklerini aktaran sözcü, karantina işlemlerini basitleştirdiklerini ve kademeli risk temelli yönetim gibi ticareti kolaylaştırıcı önlemleri devreye aldıklarını sözlerine ekledi.