Çin, ASEAN ile ortak geleceğe sahip daha yakın topluluk için çalışmaya hazır - Son Dakika
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Çin, ASEAN ile ortak geleceğe sahip daha yakın topluluk için çalışmaya hazır

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Çin, ASEAN ile ortak geleceğe sahip daha yakın topluluk için çalışmaya hazır
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu inşa etmek üzere ASEAN ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Wang, ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile görüşmesinde Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın korunmasının bölge ülkelerinin ortak çıkarına olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) topluluğu inşa etmek üzere ASEAN ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günü ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile bir araya geldi.

Wang, ASEAN'a büyük önem verdiklerini ve komşuluk diplomasisinde öncelik olarak gördüklerini belirtti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 5. yıldönümü ve Çin-ASEAN diyalog ilişkilerinin başlamasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki tarafın da ilişkilerin geliştirilmesi konusunda yeni fırsatlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Wang, ASEAN'ın birliğini ve bölgesel mimarideki merkezi rolünü desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı.

Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın korunmasının bölge ülkelerinin ortak çıkarına olduğunu kaydeden Wang, Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nu uygulamak, Güney Çin Denizi'ndeki davranış kurallarına ilişkin istişareleri ilerletmek ve ortaklaşa yeni bir barış, istikrar, işbirliği ve dostluk söylemi geliştirmek üzere ASEAN ülkeleriyle çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Kao ise Çin ile fırsatları paylaşmaya ve zorlukları birlikte aşmaya, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirip genişletmeyi sürdürmeye ve ASEAN-Çin ilişkilerini sürekli yeni zirvelere taşımaya istekli olduklarını söyledi.

Kao, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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