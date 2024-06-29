Çin-Avrasya Fuarı'nda Dünya Ürünleri Sergileniyor - Son Dakika
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Çin-Avrasya Fuarı'nda Dünya Ürünleri Sergileniyor

Çin-Avrasya Fuarı\'nda Dünya Ürünleri Sergileniyor

Çin'in Urumqi kentinde düzenlenen 8. Çin-Avrasya Fuarı'nda, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen iş insanları, Fransız şarabı, Sırp kahvesi, Avustralya çikolatası ve Gana davulu gibi seçkin ürünlerini sergiliyor. Fuar, 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.900'ün üzerinde katılımcı ve 6.000'in üzerinde ürün çeşidi ile devam edecek.

29.06.2024 15:49
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URUMQİ, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Urumqi kentinde düzenlenen 8. Çin- Avrasya Fuarı'nda, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen iş insanları, Fransız şarabı, Sırp kahvesi, Avustralya çikolatası ve Gana davulu gibi seçkin ürünlerini sergiliyor.

Tianshan Dağları'nın eteklerindeki Xinjiang Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde Çarşamba günü başlayan fuar, bu yıl " İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliğinde Yeni Canlılık" temasıyla düzenleniyor.

Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarda, 50 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 1.900'ün üzerinde katılımcı yer alırken, 6.000'in üzerinde ürün çeşidi sergileniyor.

Kaynak: Xinhua

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