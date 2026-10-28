Çin, Avustralya\'dan Kuzey Song dönemine ait iki eseri teslim aldı

KANBERRA, 28 Ekim (Xinhua) -- Avustralya Ulusal Galerisi, iki parça tarihi eseri Çin'e iade etti. Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, eserleri çarşamba günü yerel saatle 14.52'de başkent Kanberra'da teslim aldı.

Galeriden yapılan açıklamada, iki eserin de Kuzey Song Hanedanlığı dönemine (960-1127) ait olduğu belirtildi. Kireç taşından yapılmış ve biri askeri diğeri sivil iki yetkilinin heykellerinin baş kısmından oluşan eserlerin kökeninin Çin'in orta kesimindeki Henan eyaleti olduğu kaydedildi.