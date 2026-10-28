Çin, Avustralya\'dan Kuzey Song dönemine ait iki eseri teslim aldı

Çin, Avustralya'dan Kuzey Song dönemine ait iki eseri teslim aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Song Hanedanlığı'na ait iki tarihi eser, Avustralya Ulusal Galerisi tarafından Çin'e iade edildi. Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, Henan kökenli kireç taşından askeri ve sivil yetkili başlarını çarşamba günü yerel saatle 14.52'de Kanberra'da teslim aldı.
KANBERRA, 28 Ekim (Xinhua) -- Avustralya Ulusal Galerisi, iki parça tarihi eseri Çin'e iade etti. Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, eserleri çarşamba günü yerel saatle 14.52'de başkent Kanberra'da teslim aldı.
Galeriden yapılan açıklamada, iki eserin de Kuzey Song Hanedanlığı dönemine (960-1127) ait olduğu belirtildi. Kireç taşından yapılmış ve biri askeri diğeri sivil iki yetkilinin heykellerinin baş kısmından oluşan eserlerin kökeninin Çin'in orta kesimindeki Henan eyaleti olduğu kaydedildi.
Kaynak: Xinhua
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