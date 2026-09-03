Çin Başbakan Yardımcısı Ding, Putin ile Vladivostok\'ta bir araya geldi

VLADİVOSTOK, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, çarşamba günkü görüşmede Putin'e Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selamlarını iletti.

Ding, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, somut adımlarla iki ülkenin çıkarlarını daha fazla entegre etmek, yatırım ve enerji gibi kilit alanlardaki işbirliğini güçlendirmek ve Çin-Rusya ilişkilerinin daha yüksek kaliteli gelişiminin temelini sürekli olarak sağlamlaştırmak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Ding, bu yıl "Uzak Doğu: Halkın Refahı için Kalkınma" temasıyla düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun, Asya-Pasifik ülkelerinin işbirliği konusunda mutabakat oluşturması için önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Çin ve Rusya'nın Uzak Doğu'nun kalkındırılmasına yönelik işbirliğini derinleştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Ding, iki tarafın işbirliği mekanizmalarından ve ilgili politika desteğinden en iyi şekilde yararlanmaya devam etmesi, Çin'in Kuzeydoğu'yu yeniden canlandırma stratejisi ile Rusya'nın Uzak Doğu'yu kalkındırma stratejisi arasındaki uyumu artırması ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere işbirliğini nitelik ve kapsam bakımından geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Putin ise Ding'den Xi'ye içten selamlarını iletmesini istedi ve Ding'in Vladivostok'ta düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'na katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Putin, iki ülkenin ortak çabaları sayesinde Rusya-Çin ilişkilerinin eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştığını ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde olumlu ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Putin, ikili ilişkileri daha da üst seviyeye taşımak üzere Çin ile stratejik koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.