Çin-Belarus Yerel İşbirliği Forumunda Öneriler

LANZHOU, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, yerel yönetimler arası işbirliğinin Çin- Belarus ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Liu çarşamba günü Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da düzenlenen Çin-Belarus Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Forumu'nda video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Liu, son yıllarda iki ülke arasında yerel yönetimler düzeyindeki etkileşimlerin giderek daha canlı hale geldiğini, kardeş şehir sayısının arttığını, işbirliği alanlarının genişlediğini ve verimli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Çin ve Belarus'un kalkınma stratejilerinin birbiriyle büyük ölçüde uyumlu, işbirliği gereksinimlerininse birbirlerine oldukça yakın olduğuna dikkat çeken Liu, iki ülke için de yeni kalkınma fırsatları yaratan yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin aynı zamanda yerel yönetimler arasında işbirliğine yönelik geniş bir platform sunduğunu ifade etti.

Toplantıda üç öneri sunan Liu, ilk olarak iki tarafın da işbirliğine yönelik yeni büyüme faktörleri oluşturmak üzere endüstriyel entegrasyonu itici güç olarak benimsemesi ve sanayi parklarının rolüne tam işlerlik kazandırması gerektiğini kaydetti.

Liu, ikinci olarak iki tarafın da halklar arası ve kültürel etkileşimi, eğitim, sağlık, kültür, turizm ve gençlik gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir bağ olarak değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Üçüncü olarak ise Liu, her iki tarafa da mekanizma inşasını destekleme, Çin-Belarus Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nden yararlanma ve Çin'in daha fazla eyaleti ile Belarus'un daha fazla bölgesi arasında işbirliğini derinleştirme çağrısı yaptı.