Çin Cumhurbaşkanı Xi, Mısır ziyareti öncesi kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Mısır ziyareti öncesi kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için işbirliği çağrısı yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi, Mısır ziyareti öncesi kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için işbirliği çağrısı yaptı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır'a yapacağı devlet ziyareti öncesinde Mısır medyasında yayımlanan makalesinde, iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti. Xi, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, ortak kalkınma için işbirliği yapılması ve medeniyetler arası etkileşimin artırılması çağrısında bulunarak, iki ülkenin dünya barışı ve uluslararası eşitlik için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

KAHİRE, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Mısır ile olan kapsamlı stratejik ortaklıklarını derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Xi, Mısır'a düzenleyeceği devlet ziyareti öncesinde Mısır medyasında salı günü yayımlanan imzalı makalesinde, Çin ve Mısır'a karşılıklı güveni güçlendirme ve dostluğu sürdürme konusunda örnek teşkil etme çağrısında bulundu. Xi, iki tarafın, temel çıkarları ve önemli meseleleri konusunda birbirini desteklemeye devam etmesi ve dostluk bayrağının nesilden nesile aktarılmasını sağlamak üzere çeşitli düzeylerde ve tüm sektörlerde etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Xi, iki ülkenin, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğini sürdürmesi ve ortak kalkınma için örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti. Xi, Çin ve Mısır'ın, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine sürdürülebilir ivme kazandırmak amacıyla kalkınma stratejileri arasında daha fazla sinerji yaratması, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği yürütmesi, tatbiki işbirliği potansiyelinden proaktif şekilde yararlanması ve bu işbirliğinin kapsamını genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, iki tarafa, iki medeniyetin güzelliğini de takdir etme ve medeniyetler arası etkileşim ve karşılıklı öğrenmeye örnek teşkil etme çağrısında bulundu. Xi, Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığına yeni bir ivme kazandırmak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik için farklı medeniyetlerin güçlü yanlarından yararlanmak üzere iki tarafın, eğitim, turizm, bilim-teknoloji, sağlık, spor ve arkeoloji gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmesi ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve yakınlık bağlarının daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Xi, iki ülkenin yan yana ilerlemesi ve eşitlik ve adaletin savunulmasına öncülük etmesi gerektiğini kaydetti. Xi, gelişmekte olan büyük ülkeler ve Küresel Güney'in önemli ülkeleri olan Çin ve Mısır'ın, gerçek çok taraflılığı hayata geçirerek, çok taraflı koordinasyonu artırarak ve kalkınma, güvenlik, medeniyet ve yönetişim konularındaki dört küresel inisiyatifi hayata geçirmek için birlikte çalışarak dünya barış ve istikrarını ve uluslararası eşitlik ve adaleti kararlılıkla savunması gerektiğine işaret etti.

Xi, iki ülkenin, Çin-Arap ve Çin-Afrika işbirliğine yön vermek üzere birlikte hareket etmesi ve birlikte çalışması gerektiğini ifade etti. Xi, iki ülke arasındaki köklü işbirliğinin örnek teşkil eden etkisini güçlendirmek, Mısır'ın Arap dünyasını birbirine bağlama ve Afrika kıtasına ulaşmadaki benzersiz konumundan yararlanmak, Çin ile Arap ülkeleri arasında "beş işbirliği çerçevesi" inşa edilmesine yönelik öneriyi hayata geçirmek ve Çin ile Afrika arasında modernizasyona yönelik on işbirliği eylemini sürdürmek üzere Mısır tarafıyla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Xi, bu sayede Çin-Arap ve Çin-Afrika işbirliğinin çağa ayak uydurmasının, istikrarlı şekilde ilerlemesinin ve uzun soluklu olmasının sağlanacağını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi, Mısır ziyareti öncesi kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi için işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika

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