Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı

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Çin'in Fujian eyaletinde bulunan yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen en eski kısa kuyruklu kuş fosili kuşların varlığının düşünüldüğünden daha erken tarihlere uzanabileceğini gösteriyor. Baminornis zhenghensis kuşunun fosili, modern kuşların anatomisinin gelişiminde önemli bir ipucu sunuyor.

13.02.2025 18:14  Güncelleme: 18:51
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Çinli bilim insanları, ülkenin doğusundaki Fujian eyaletinde yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihlenen en eski kısa kuyruklu kuş fosilini gün yüzüne çıkardı.

Çin'in Fujian eyaletinde bulunan yaklaşık 150 milyon yıllık fosil, bilim dünyasını alt üst etti. Baminornis zhenghensis kuşunun fosili, Fujian eyaletine bağlı Zhenghe ilçesinde bulundu.

Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı

BİLİM DÜNYASINI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kuşun kısa kuyruğu, modern kuşların ayırt edici özelliklerinden olan pigostil denilen bir bileşik kemikle sona eriyor. Bu da modern kuşların beden yapısının, daha önce düşünülenden 20 milyon yıl daha önce, Geç Jura döneminde ortaya çıkmış olduğunu ortaya koyuyor.

Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı

Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsü ve Fujian Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, Nature dergisinin son sayısında yayımlandı.

Çin\'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı
Kaynak: Xinhua

Kültür Sanat, Güncel, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Zango:
    Türkiye gündeminden sakın haber vermeyin. Suya sabuna dokunmayın. Boş beleş muhabbetler... 3 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    demekkı dunya düz 4 0 Yanıtla
  • Apple User:
    demekki dünya 2000 değil milyonlarca yıl önce kurulmuş bizim çakma dincilere bilim den haberleri yok 2 0 Yanıtla
  • Yuvasız kuşlar:
    Ya nereden biliyorsunuz 150 milyon yil once oldugunu Bence de 50 yıl önce oldu hadi 1 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    150 milyon yıl hee al sana kuyruklu bir yalan daha şu mübarek kandil gecesi günaha girmek istemiyorum 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Çin'de yaklaşık 150 milyon yıllık kuş fosili gün yüzüne çıktı - Son Dakika
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