Çin'de Dolphin Tayfunu Etkili Oldu - Son Dakika
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Çin'de Dolphin Tayfunu Etkili Oldu

Çin\'de Dolphin Tayfunu Etkili Oldu
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Dolphin tayfunu, Çin'in doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve sellerle büyük etki yarattı.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yılın 13. tayfunu olan Dolphin'in yol açtığı şiddetli yağış ve seller ülkenin doğu ve orta kesimlerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Yerel yetkililer, olası riskleri ortadan kaldırmak ve halkın günlük yaşamını normale döndürmek için tüm imkanları seferber ediyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Dolphin Tayfunu Etkili Oldu - Son Dakika

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