Çin'de Fener Festivali'nde tereyağından heykel sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Çin'de Fener Festivali'nde tereyağından heykel sergisi düzenlendi

Çin\'de Fener Festivali\'nde tereyağından heykel sergisi düzenlendi

Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin merkezi Xining'in Huangzhong bölgesindeki Taer Manastırı'nda, Fener Festivali'nin kutlandığı Cumartesi günü tereyağından yapılan Buda figürü, ağaç, çiçek, kuş ve hayvan şeklindeki heykeller sergilendi. Bu heykeller, manastırdaki Budist rahipler tarafından elle yapıldı.

25.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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XİNİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'de Fener Festivali'nin kutlandığı Cumartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinin merkezi Xining'in Huangzhong bölgesindeki Taer Manastırı'nda tereyağından heykel sergisi düzenlendi. Buda figürü, ağaç, çiçek, kuş ve hayvan şeklindeki heykeller, manastırdaki Budist rahipler tarafından elle yapıldı.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Fener Festivali'nde tereyağından heykel sergisi düzenlendi - Son Dakika
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