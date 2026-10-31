Çin'de imalat ekimde yavaşladı, satın alma endeksi 49,3'e indi - Son Dakika
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Çin'de imalat ekimde yavaşladı, satın alma endeksi 49,3'e indi

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Çin\'de imalat ekimde yavaşladı, satın alma endeksi 49,3\'e indi
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Çin'de imalat satın alma yöneticileri endeksi ekimde eylüle göre 0,8 puan düşerek 49,3'e geriledi; üretim ve yeni siparişler alt endeksleri de 50'nin altına indi. Yüksek teknoloji imalatı endeksi 51,3, ekipman imalatı endeksi 50,6 ile büyüme eşiğinin üzerinde kaldı.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'de imalat faaliyetleri ekim ayında yavaşlarken, satın alma yöneticileri endeksi 49,3'e geriledi. Yüksek teknoloji ve ekipman imalatı sektörleri ise büyümeyi sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, genel endeks bir önceki aya kıyasla 0,8 puan geriledi.

Üretim alt endeksi eylül ayına göre 1,9 puan düşerek 49,8 seviyesinde gerçekleşirken, yeni siparişler alt endeksi de 1,1 puanlık düşüşle 49,4'e geriledi. Böylece ay boyunca hem arzda hem de talepte yavaşlama kaydedildi.

Yüksek teknoloji imalatı sektörünün satın alma yöneticileri endeksi 51,3, ekipman imalatı sektörünün satın alma yöneticileri endeksi ise 50,6 olarak kaydedildi. Her iki endeks de büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanlık eşiğin üzerinde kaldı.

Ulusal İstatistik Bürosu baş istatistikçilerinden Huo Lihui, verilerin yeni nitelikli üretici güçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteğiyle gelişmekte olan sektörlerin büyüme ivmesini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Birçok ileri teknoloji sektöründe imalat faaliyetleri güçlü seyrini sürdürdü. Demiryolu, gemi inşa ve havacılık-uzay ekipmanları imalatı ile bilgisayar, iletişim ve elektronik ekipman imalatı sektörlerinde hem üretim hem de yeni siparişler alt endeksleri 53 veya üzerinde gerçekleşti. Bu durum, söz konusu sektörlerde arz ve talebin görece güçlü olduğuna işaret etti.

Büyük ölçekli imalat işletmelerinin satın alma yöneticileri endeksi, bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek 50,2 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen büyüme bölgesinde kalmayı sürdürdü. Orta ölçekli işletmelerin endeksi 48,4, küçük ölçekli işletmelerin endeksi ise 47,5 olarak kaydedildi.

Satın alma fiyatları alt endeksi eylül ayına göre 4 puan düşerek 56,8'e gerilerken, fabrika çıkış fiyatları alt endeksi de 2,3 puanlık düşüşle 51,7 seviyesine indi. Bu gerilemede, bazı demir dışı metallerin ve diğer emtiaların fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşler kısmen etkili oldu.

Kaynak: Xinhua
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