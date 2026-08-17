Çin'de Perakende Satışlar Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Perakende Satışlar Yüzde 2,6 Arttı

Çin\'de Perakende Satışlar Yüzde 2,6 Arttı
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Yılın ilk yedi ayında Çin'de perakende satışlar geçen yıla göre yüzde 2,6 yükseldi.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de, tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan mal ve hizmetlerin perakende satışları, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, hizmet sektöründeki perakende satışlar söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5, mal sektöründeki perakende satışlar ise yüzde 1,1 artış kaydetti.

Verilere göre, söz konusu dönemde Çin'deki tüketim mallarının toplam perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artışla 28,8 trilyon yuana (yaklaşık 4,24 trilyon ABD doları) ulaştı.

Mal ve hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları ise ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 11,7 trilyon yuana yükseldi.

Özellikle malların çevrimiçi perakende satışları yüzde 4,6, hizmetlerin çevrimiçi perakende satışları ise yüzde 5,2 artış gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Perakende Satışlar Yüzde 2,6 Arttı - Son Dakika

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