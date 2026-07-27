Çin\'den Engelliler İçin Yeni Yasal Düzenlemeler

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin Engelliler Federasyonu Başkanı Cheng Kai, 2026-2030 döneminde engelli bireyler için eğitim ve yetişkin vasiliği ile ilgili yasal çerçeveleri iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Cheng pazartesi günkü basın toplantısında, ülkenin 15. Beş Yıllık Plan dönemindeki (2026-2030) engellileri koruma ve kalkındırma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cheng, Çin'in engellilerin korunmasına ilişkin yasada revizyona gideceğini ve engelsiz yaşam ortamı oluşturulmasına dair yasasının uygulanması için yerel mevzuatı destekleyeceğini belirtti.

Çin, engelli bireylerin hak ve çıkarlarını korumaya yönelik 110'dan fazla yasa, 70'ten fazla idari yönetmelik ve 90'dan fazla yerel yönetmelikten oluşan bir yasal çerçeve oluşturdu.