Çin'den Sel ve Tayfun İçin Acil Fon - Son Dakika
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Çin'den Sel ve Tayfun İçin Acil Fon

Çin\'den Sel ve Tayfun İçin Acil Fon
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Çin, 6 eyalette sel ve tayfun için 180 milyon yuan acil yardım tahsis etti.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin, altı eyalette sel kontrolü ve tayfunla mücadele çalışmalarını desteklemek için merkezi doğal afet yardım fonlarından acil olarak 180 milyon yuan (yaklaşık 26,5 milyon ABD doları) ödenek tahsis etti.

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından pazartesi günü ortaklaşa tahsis edilen fonlar, Guangdong, Fujian, Jiangxi, Hunan, Liaoning ve Jilin eyaletlerindeki acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına ayrılacak.

Söz konusu fonlar, son dönemde ülkeyi etkisi altına alıp güney, doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde şiddetli yağışlar ile jeolojik afetlere yol açan tayfunların ardından devreye sokuldu.

Fonların arama kurtarma çalışmaları, afetzedelerin tahliyesi ve yeniden yerleştirilmesi, tehlike önleme gibi acil durum müdahaleleri, ikincil afet risklerinin incelenmesi ve giderilmesi ile hasar gören veya yıkılan evlerin onarımında kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Sel ve Tayfun İçin Acil Fon - Son Dakika

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