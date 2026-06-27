Çin'den Venezuela'ya Taziye Mesajı - Son Dakika
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Çin'den Venezuela'ya Taziye Mesajı

Çin\'den Venezuela\'ya Taziye Mesajı
27.06.2026 10:44
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela'daki depremler nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dilekleri iletti.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil'e taziye mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang cuma günü gönderdiği mesajında, çok sayıda can kaybına neden olan ve büyük hasara yol açan deprem nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Wang, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Wang, Venezuela halkının, Venezuela hükümetinin güçlü liderliği altında bu felaketin üstesinden gelip en kısa sürede evlerini yeniden inşa edeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'den Venezuela'ya Taziye Mesajı - Son Dakika

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