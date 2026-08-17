Çin'den Yeni Uydu Fırlatıldı
Çin, Taiyuan'dan Uzun Yürüyüş-2C roketiyle yeni bir uyduyu başarıyla uzaya gönderdi.
TAİYUAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Pazartesi günü Beijing saatiyle 11.02'de Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarılı şekilde yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 664. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua
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