Çin Donanması Aden Körfezi\'ne Yola Çıktı

SANYA, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 49. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarında refakat görevi yürütmek üzere Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya'daki askeri limandan yola çıktı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde denize açılan filo, güdümlü füze destroyeri Kunming, güdümlü füze fırkateyni Yueyang ve çok amaçlı ikmal gemisi Luomahu'nun yanı sıra çok sayıda özel harekat personeli ile iki helikopterden oluşuyor.

Bu, Kunming'in ilk refakat görevi olacak.

Filo, geçen yıl ekim ayında denize açılan 48. donanma filosundan refakat görevini devralacak.

İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Çin, uluslararası deniz taşımacılığı yollarının güvenliğini sağlamak, Çinli ve yabancı gemilere refakat etmek ve tehlike altındaki gemileri kurtarmak, korumak veya onlara yardımda bulunmak amacıyla 2008 yılından bu yana Aden Körfezi ve Somali sularında düzenli refakat varlığını sürdürüyor.