Çin, Hong Kong\'da APEC maliye bakanlarına dört maddelik gündem sunacak

BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, 20-21 Ekim tarihlerinde Hong Kong'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Maliye Bakanları Toplantısı'nın ana gündem maddelerini ve toplantıdan elde edilmesi beklenen sonuçları açıkladı.

Bakanlıktan bir yetkili, Çin'in toplantıda halkın geçim koşullarını iyileştirmeye yönelik maliye politikaları, dijital altyapının finansmanı, yerel koşullara uygun kapsayıcı finans uygulamalarının teşvik edilmesi ve APEC üyesi ekonomilerdeki genç finans uzmanları arasında etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesi olmak üzere dört ana konuyu gündeme getireceğini söyledi.

Yetkili, ekonomilerin inovasyonu ve kapsayıcı kalkınmayı daha iyi desteklemek için makroekonomik politikalar arasındaki koordinasyonu acilen güçlendirmesi ve uygun maliye ve finans politikaları benimsemesi gerektiğini belirtti.

Dijital teknolojiler ve yapay zekadaki hızlı gelişmelerin dijital altyapı yatırımlarına ve bu yatırımların finansmanına yönelik yeni ihtiyaçlar doğurduğunu belirten yetkili, bu gelişmelerin genç finans uzmanları arasındaki bilgi alışverişini artırmanın ve gelecekte politika geliştirme kapasitesini güçlendirmenin önemini de ortaya koyduğunu söyledi.

Toplantıya, APEC'e üye 21 ekonominin maliye bakanları veya temsilcileri ile ilgili uluslararası kuruluşların ve ortak kurumların üst düzey temsilcileri katılacak.

Yetkili, toplantıda APEC üyesi ekonomilerin temsilcilerinin ana gündem maddeleri üzerinde kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak uzlaşı belgeleri hazırlamak ve somut sonuçlar elde etmek için çalışacaklarını belirtti.

Yetkili, "Toplantıda elde edilecek sonuçlarla tüm tarafların faydalı deneyimlerini bir araya getirmeyi, politika ve deneyim paylaşımını teşvik etmeyi, Asya-Pasifik'te finansal işbirliğinin derinleştirilmesine ve ekonomik büyümenin sürdürülmesine destek sağlamayı umuyoruz" dedi.

Yetkili, Hong Kong'daki toplantının kasım ayında Shenzhen'de düzenlenecek 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı öncesinde finans alanında somut sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Çin'in çok taraflılığı savunmak, makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmek, bölgesel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini korumak için tüm APEC ekonomileriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten yetkili, Asya-Pasifik topluluğunun inşasını ilerletmek amacıyla bölgede uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ortaklaşa teşvik etmek istediklerini de vurguladı.