Çin\'in Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi BM\'nin öncü unvanını ikinci kez kazandı

ERİVAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Restorasyon Öncüsü" ilan edildi. Karar, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da perşembe günü düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 17. toplantısında (COP17) duyuruldu.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje sayesinde Çinli bir ekolojik restorasyon inisiyatifi, BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı tarafından ikinci kez tanınmış oldu. Böylelikle Çin, bu unvanı iki kez kazanan ilk ülke oldu.

BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, 80'den fazla hükümet tarafından sunulan 200'ü aşkın başvuru arasından seçilen Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi'nin, büyük ölçekli ekosistem restorasyonunun dünyadaki en umut veren, iddialı ve ilham kaynağı örneklerinden biri kabul edildiğini söyledi.

Andersen, 2030 yılına kadar 150.000 hektardan fazla sulak kıyı alanı ile 2.000 kilometreyi aşkın kıyı şeridinin restore edilmesini hedefleyen inisiyatifin, yerel topluluklara kalıcı faydalar sağlayacağını ifade etti.