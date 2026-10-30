Çin'in Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi BM'nin öncü unvanını ikinci kez kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin'in Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi BM'nin öncü unvanını ikinci kez kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin\'in Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi BM\'nin öncü unvanını ikinci kez kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi, Erivan'daki COP17'de BM tarafından ikinci kez "Dünya Restorasyon Öncüsü" ilan edildi. Çin böylece bu unvanı iki kez kazanan ilk ülke oldu; inisiyatif 2030'a kadar 150.000 hektardan fazla sulak kıyı alanını restore etmeyi hedefliyor.

ERİVAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Restorasyon Öncüsü" ilan edildi. Karar, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da perşembe günü düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 17. toplantısında (COP17) duyuruldu.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje sayesinde Çinli bir ekolojik restorasyon inisiyatifi, BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı tarafından ikinci kez tanınmış oldu. Böylelikle Çin, bu unvanı iki kez kazanan ilk ülke oldu.

BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, 80'den fazla hükümet tarafından sunulan 200'ü aşkın başvuru arasından seçilen Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi'nin, büyük ölçekli ekosistem restorasyonunun dünyadaki en umut veren, iddialı ve ilham kaynağı örneklerinden biri kabul edildiğini söyledi.

Andersen, 2030 yılına kadar 150.000 hektardan fazla sulak kıyı alanı ile 2.000 kilometreyi aşkın kıyı şeridinin restore edilmesini hedefleyen inisiyatifin, yerel topluluklara kalıcı faydalar sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiMavi KörfezGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Elon Musk’ın tek emojisi ortalığı karıştırdı 1 milyar dolarlık rest Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest
Greenwood’dan Dirk Kuyt’ı şaşırtan istek Greenwood'dan Dirk Kuyt'ı şaşırtan istek
Görüntü Türkiye’den Fotoğraf çekimi kabusa döndü Görüntü Türkiye'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü
İstanbul’dan havalanan uçakta büyük tehlike Kanadı parçalandı İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
15:44
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar
Türk devletleri ortak savunma altyapısı mı kuruyor? Ankara Bildirisi’nde dikkat çeken karar
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
15:12
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Sahada anlayacakları şekilde karşılık veririz
14:55
Daha dün baba olmuştu Osimhen’den Galatasaray için büyük fedakarlık
Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık
14:51
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
13:25
Mustafa Sarıgül Yeni Parti’den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
13:08
Netanyahu’dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 15:50:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin'in Mavi Körfez Restorasyon İnisiyatifi BM'nin öncü unvanını ikinci kez kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android