Çin'in Nepal'e Gönderdiği Ek Acil İnsani Yardım Malzemeleri Shenzhen'den Yola Çıktı
Çin hükümeti, sel ve heyelan felaketinin vurduğu Nepal'e ek acil insani yardım malzemeleri gönderdi. Salı günü öğleden sonra Shenzhen'den yola çıkan su arıtma, aydınlatma, genetik test ekipmanları ve drone'ları içeren yardım malzemelerinin akşam saatlerinde Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaşması bekleniyor.
SHENZHEN, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin hükümetinin sel ve heyelan felaketinin ardından Nepal'e gönderdiği ek acil insani yardım malzemeleri, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'den yola çıktı.
Salı günü öğleden sonra gönderilen su arıtma, aydınlatma, genetik test ekipmanları ve drone'ları içeren yardım malzemelerinin akşam saatlerinde Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaşması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua
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