Çin'in yeşil kalkınma raporu Antalya'da düzenlenen COP31'de övgü aldı - Son Dakika
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Çin'in yeşil kalkınma raporu Antalya'da düzenlenen COP31'de övgü aldı

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Çin\'in yeşil kalkınma raporu Antalya\'da düzenlenen COP31\'de övgü aldı
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Antalya'da süren BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Çin'in yeşil kalkınma yolunu ele alan raporun İngilizce versiyonu yayımlandı. Sunulan rapor, çevre koruma ile ekonomik büyümeyi dengeleme deneyimini uluslararası temsilcilere aktardı ve övgü aldı.

ANTALYA, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yeşil kalkınmayı ilerletirken çevrenin korunması ile ekonomik büyüme arasında denge kurma konusundaki deneyimi, Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası temsilcilerden övgü aldı.

Xi Jinping'in Ekolojik Medeniyet Düşüncesi Araştırma Merkezi, salı günü konferans alanındaki Çin pavyonunda düzenlenen "Ekolojik Medeniyet ve Güzel Çin Uygulamaları" temalı yan etkinlikte, "Paha Biçilmez Değerler Olarak Berrak Sular ve Yemyeşil Dağlar: Çin'in Yeşil Kalkınma Yolu" başlıklı düşünce kuruluşu raporunun İngilizce versiyonunu yayımladı.

Xi Jinping'in Ekolojik Medeniyet Düşüncesi Araştırma Merkezi, Xinhua Enstitüsü ve Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda, Çin'in yeşil kalkınma süreci, bu alandaki başarıları ve bunların küresel ölçekteki etkileri ele alınıyor.

Yeşil kalkınmanın Çin'in modernleşme sürecinde stratejik bir tercih olarak tanımlandığı raporda, çevrenin korunmasının ekonomik ve sosyal kalkınmayla entegre edilmesinin önemi vurgulanıyor. Raporda ayrıca Çin'in büyüme modelini dönüştürme, kapsamlı yeşil dönüşümü teşvik etme ve ekonomik refah ile ekolojik refahı birleştiren bir kalkınma modeli izleme çabalarına dikkat çekiliyor.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği Genel Direktör Yardımcısı Stewart Maginnis, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Çin'in deneyimi, insanoğlu ile doğa arasındaki uyumu pratikte nasıl sağlayabileceğimiz konusunda dünyaya önemli dersler sunuyor" dedi. Maginnis, Çin'in ekolojik medeniyet anlayışının yalnızca yeşil bir gündemden ibaret olmadığını, insan yaşamı için vazgeçilmez olan ekosistemlere zarar vermeden insanların refahını artırmayı amaçlayan stratejik bir tercih olduğunu söyledi. Maginnis, "Berrak sular ve yemyeşil dağlar paha biçilmez değerlerdir" anlayışının, çevrenin korunması ve ekonomik kalkınmanın eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Çin'in yeşil dönüşümü son yıllarda somut sonuçlar verdi. Çin Komünist Partisi'nin 2012 yılında düzenlenen 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana ekonomik büyümesinde iki kattan fazla artış kaydeden Çin, ekolojik çevresini iyileştirmeyi sürdürürdü. Çin bu süreçte yeşil büyümeyi destekleyen unsurları güçlendirirken ekonomi ve toplum genelinde yeşil dönüşümü de ilerletti.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, "Son birkaç yılda Çin'i birçok kez ziyaret etme ve ülkenin enerji dönüşümüne bizzat tanıklık etme ayrıcalığına sahip oldum" dedi. Stiell, bu dönüşümün ekonomik büyümenin desteklenmesine, istihdam yaratılmasına ve enerji güvenliğinin artırılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise Çin'in elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve batarya depolama alanlarındaki başarılarına dikkat çekerek ülkenin temiz enerjinin geliştirilmesindeki rolünün geniş çapta kabul gördüğünü söyledi.

Avustralya Sanayi Grubu'nun iklim değişikliği ve enerji sorumlusu Tennant Reed de Çin'in kaydettiği ilerlemeden övgüyle bahsederek, "Çin, son yıllarda yeşil dönüşümde büyük başarılar elde etti ve son derece olumlu bir yönde ilerliyor" dedi. Reed, bu çabaların yalnızca Çin için değil, küresel iklim eylemi açısından da önem taşıdığını belirtti.

Raporun yayımlanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Reed, raporun Çin'in yeşil kalkınma alanındaki başarılarının uluslararası topluma anlatılmasına ve deneyim paylaşımının kolaylaştırılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Raporda ise Çin'in yeşil kalkınmaya bağlılığının, özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere kendi koşullarına uygun kalkınma yolları arayan ülkelere yol gösterici olduğu ve ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması arasında denge kurmaya yönelik küresel sorunun çözümüne Çin'in bakış açısı ve çözüm önerileriyle katkı sunduğu belirtiliyor.

Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı ve COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen, Çin'in bu alanda devam eden yatırımlarının, özellikle güneş enerjisi ve bataryalar olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerinin dünya genelindeki maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olduğunu söyledi. Bowen, bu yatırımların yalnızca Çin ekonomisine değil, dünyanın diğer bölgelerine de fayda sağladığını kaydetti.

Çin'in enerji dönüşümünün kendine özgü niteliğine dikkat çeken Stiell de bu sürecin küresel inovasyonu teşvik ettiğini ve maliyetlerin düşürülmesine katkı sağladığını söyledi. Stiell, Çin'in Güney-Güney işbirliği yoluyla gelişmekte olan ülkelere temiz enerjiye geçiş ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılıklarını artırma çabalarında önemli destek sağladığını da vurguladı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31, küresel iklim eylemini ilerletmek ve taahhütleri somut uygulamalara dönüştürmek amacıyla dünyanın dört bir yanından temsilcileri bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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