Çin, Latin Amerika ile İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Latin Amerika ve Karayipler ülkeleri için her zaman güvenilir bir dost olduğunu belirterek, Çin-Latin Amerika işbirliğini daha da derinleştirmek ve genişletmek üzere Brezilya'nın da aralarında bulunduğu bölge ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ve Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 5. Çin-Brezilya Dışişleri Bakanları Kapsamlı Stratejik Diyaloğu toplantısına eş başkanlık yaptı.

Çin-Brezilya ilişkilerinin son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde giderek daha küresel ve stratejik hale geldiğini, etki alanının da genişlediğini ifade eden Wang, "İki ülke arasında her alandaki tatbiki işbirliği istikrarlı şekilde gelişirken, iki halk arasındaki ilişkiler de her zaman olduğundan daha yakın hale geldi" dedi.

Wang, iki tarafın iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmesi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya topluluğunun inşasını ilerletmeye devam etmesi, dış kaynaklı çeşitli zorlukların üstesinden birlikte gelmesi ve birbirlerinin modernleşme hamleleri ile Küresel Güney ülkelerinin birlik ve kalkınma çabaları arasında daha güçlü bir sinerji oluşturması gerektiğini söyledi.

Brezilya hükümetinin uzun süredir tek Çin ilkesine bağlılık sergilemesini takdirle karşıladıklarını kaydeden Wang, Çin'in de Brezilya'nın ulusal egemenliğini koruma, bağımsızlık ve özerkliğini sürdürme ve kalkınmasını ilerletme çabalarını desteklediğini vurguladı.

Wang, iki tarafın kültür, eğitim, turizm, spor, yerel yönetimler, gençlik ve medya gibi alanlardaki etkileşim ve işbirliğini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Wang ayrıca, Birleşmiş Milletler ve BRICS dahil çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, dört önemli küresel inisiyatifin kararlılıkla hayata geçirilmesinin ve daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetişim sisteminin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Vieira ise Brezilya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını her daim sürdüreceğini belirterek, Çin ile karşılıklı stratejik güveni pekiştirmeyi, tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi, ikili ilişkilere yönelik halk desteğini güçlendirmeyi ve ortak refaha ulaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Brezilya ile Çin'in çok taraflılığı ve serbest ticareti savunan önemli güçler olduğunu vurgulayan Vieira, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek, küresel yönetişim sisteminin reformunu birlikte ilerletmek, Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü korumak ve uluslararası adalet ile hakkaniyeti teşvik etmek için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.