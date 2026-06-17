Çin, Ortadoğu İçin Pakistan ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Ortadoğu İçin Pakistan ile İşbirliğine Hazır

Çin, Ortadoğu İçin Pakistan ile İşbirliğine Hazır
17.06.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi, bölgede barış ve istikrar için Pakistan ile sürekli işbirliği yapacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da barışı sürekli şekilde desteklemek ve diyalog sürecini ilerletmek üzere Pakistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirterek, bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın bir an önce yeniden tesis edilmesi için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang'a İran ile ABD arasında varılan ilk aşama mutabakat zaptına ilişkin bilgi veren Dar, Çin'in son aylarda Pakistan ile yakın iletişimini sürdürmesini ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına verdiği son derece değerli desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Dar, Çin tarafıyla iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye, barış görüşmelerinde yakalanan ivmeyi korumaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ortaklaşa olumlu bir rol üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Wang ise İran ile ABD arasında varılan ilk aşamaya yönelik mutabakat zaptına aracılık etmesinden dolayı Pakistan'ı tebrik ettiklerini belirterek, barış için çalışmanın Çin ve Pakistan dahil tüm ülkelerin ortak uluslararası sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Wang, savaşın başlamasından bu yana tüm taraflarla temas kurduklarını ve ateşkes ile barış görüşmelerini aktif şekilde teşvik ettiklerini dile getirdi. Çin'in en başından beri Pakistan'ı kararlılıkla desteklediğini ve tüm taraflara Pakistan'ın güvenilir bir arabulucu olduğunu vurguladığını kaydeden Wang, aynı zamanda İran ve ABD ile de kendi yöntemleriyle temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

Müzakerelerin ikinci aşamasının, ilk aşamaya kıyasla daha da zorlu geçeceğinin öngörülebilir olduğuna dikkat çeken Wang, bununla birlikte gelinen noktadan geri dönüş olmaması gerektiğine, yeniden güç kullanımının ise kesinlikle söz konusu olmaması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Wang, uluslararası toplumun İran-ABD görüşmelerine daha fazla destek vermesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi çok taraflı kurumların da daha büyük rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin kendi gelecek ve kaderlerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini tutarlı şekilde savunduklarını belirten Wang, diyalog ve istişare yoluyla, bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla oluşturulacak bir barış ve güvenlik mimarisinin araştırılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ortadoğu İçin Pakistan ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bitti denilen Zaniolo transferinde yeni kriz Bitti denilen Zaniolo transferinde yeni kriz
Maç biter bitmez İran Milli Takımı’na skandal talimat Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat
Fenerbahçe, Vedat Muriqi’yi İstanbul’a getiriyor Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi İstanbul'a getiriyor
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı

15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:42
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
13:16
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni
Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:31
Emsal karar Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:49:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, Ortadoğu İçin Pakistan ile İşbirliğine Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.