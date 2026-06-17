Çin, Ortadoğu İçin Pakistan ile İşbirliğine Hazır

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'da barışı sürekli şekilde desteklemek ve diyalog sürecini ilerletmek üzere Pakistan ile çalışmaya hazır olduklarını belirterek, bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın bir an önce yeniden tesis edilmesi için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, salı günü Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang'a İran ile ABD arasında varılan ilk aşama mutabakat zaptına ilişkin bilgi veren Dar, Çin'in son aylarda Pakistan ile yakın iletişimini sürdürmesini ve Pakistan'ın arabuluculuk çabalarına verdiği son derece değerli desteği takdirle karşıladıklarını belirtti.

Dar, Çin tarafıyla iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye, barış görüşmelerinde yakalanan ivmeyi korumaya ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ortaklaşa olumlu bir rol üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Wang ise İran ile ABD arasında varılan ilk aşamaya yönelik mutabakat zaptına aracılık etmesinden dolayı Pakistan'ı tebrik ettiklerini belirterek, barış için çalışmanın Çin ve Pakistan dahil tüm ülkelerin ortak uluslararası sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Wang, savaşın başlamasından bu yana tüm taraflarla temas kurduklarını ve ateşkes ile barış görüşmelerini aktif şekilde teşvik ettiklerini dile getirdi. Çin'in en başından beri Pakistan'ı kararlılıkla desteklediğini ve tüm taraflara Pakistan'ın güvenilir bir arabulucu olduğunu vurguladığını kaydeden Wang, aynı zamanda İran ve ABD ile de kendi yöntemleriyle temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

Müzakerelerin ikinci aşamasının, ilk aşamaya kıyasla daha da zorlu geçeceğinin öngörülebilir olduğuna dikkat çeken Wang, bununla birlikte gelinen noktadan geri dönüş olmaması gerektiğine, yeniden güç kullanımının ise kesinlikle söz konusu olmaması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Wang, uluslararası toplumun İran-ABD görüşmelerine daha fazla destek vermesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi çok taraflı kurumların da daha büyük rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bölge ülkelerinin kendi gelecek ve kaderlerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini tutarlı şekilde savunduklarını belirten Wang, diyalog ve istişare yoluyla, bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla oluşturulacak bir barış ve güvenlik mimarisinin araştırılmasını temenni ettiklerini söyledi.