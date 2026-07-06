Çin Savaş Gemileri Hong Kong'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Çin Savaş Gemileri Hong Kong'dan Ayrıldı

Çin Savaş Gemileri Hong Kong\'dan Ayrıldı
06.07.2026 11:05
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Nanning ve Hengyang gemileri, Hong Kong'daki beş günlük resmi ziyareti tamamlayarak ayrıldı.

HONG KONG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın güdümlü füze destroyeri Nanning ve güdümlü füze fırkateyni Hengyang'dan oluşan filosu, gemi ziyareti etkinlikleri ve kültürel etkileşim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği beş günlük liman ziyaretini tamamlayarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden ayrıldı.

Hong Kong Garnizonu deniz üssünde, pazartesi günü gemiler için resmi uğurlama töreni düzenlendi.

Gemi ziyaretleri, Çin'in yeni dönemdeki ulusal savunma ve askeri modernleşmesine yakından tanıklık etme fırsatı sundu. Askeri deneyim oturumları, muharebe eğitimi gösterileri ve sanat performansları da dahil olmak üzere gerçekleştirilen çeşitli etkileşimli etkinliklere Makao Özel İdari Bölgesi ve Hong Kong'dan 30.000'den fazla kişi katıldı.

Nanning ve Hengyang savaş gemileri, Hong Kong'da ilk kez liman ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savaş Gemileri Hong Kong'dan Ayrıldı - Son Dakika

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