Çin-Singapur İlişkileri Güçleniyor
26.05.2026 13:03
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Singapur ile işbirliğini artırma isteğini vurguladı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Singapur ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, Singapur ile üst düzey etkileşimde kaydedilen ivmeyi sürdürmeye, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etmeye ve halklar arası etkileşimi güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi.

Küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin ve denizde sorunsuz seyrüseferin sürdürülmesinin, uluslararası toplumun ortak çıkarına olduğunu belirten Wang, bu doğrultuda çalışmaya istekli olduklarını dile getirdi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) önemli bir üyesi olan Singapur'un gelecek yıl ASEAN'ın dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Wang, Singapur tarafının, Çin-ASEAN işbirliğinin teşvikinde oynadığı aktif rolü sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Balakrishnan ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Balakrishnan, Çin ile üst düzey etkileşimi sürdürmeye, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etmeye, her iki tarafın kilit önemdeki işbirliği projelerini hayata geçirmeye ve bölgesel bağlantı imkanlarını artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

ASEAN-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığında daha fazla ilerleme kaydedilmesini teşvik etmeye, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni desteklemeye ve çok taraflılık ve serbest ticareti savunmaya hazır olduklarını belirten Balakrishnan, dünya barışı, kalkınması ve refahının korunmasında ortak çaba göstermek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
