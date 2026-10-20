Çin Sözcüsü Mao, Xi\'nin dört ilkesinin Afrika Boynuzu\'nda rehber olduğunu belirtti

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Afrika'da öne çıkan sorunların çözümünde ilgili tüm tarafların yapıcı katılımını öngören dört ilkesinin, Afrika Boynuzu'ndaki mevcut durum da dahil olmak üzere çeşitli sorunların çözümünde uygulamaya dönük rehberlik sağladığını belirtti.

Xi, söz konusu ilkeleri geçen hafta Beijing'de Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile gerçekleştirdiği görüşmede açıklamıştı.

Mao, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu ilkelerin Etiyopya'nın kuzeyindeki mevcut durumu kapsayıp kapsamadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mao, dört ilkenin Afrika Boynuzu'ndaki mevcut durum da dahil olmak üzere çeşitli sorunların çözümünde yol gösterici olduğunu belirtti.

İlk ilkenin "Afrika'ya Afrikalıların öncülük etmesi" olduğunu hatırlatan Mao, "Afrika halkları kıtanın gerçek sahipleridir ve bu nedenle bölgesel meselelerde merkezi rol oynamalıdır" dedi.

İkinci ilkenin hakkaniyet ve adaletin gözetilmesi olduğunu belirten Mao, ilgili tarafların Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyması ve ilgili ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Üçüncü ilkenin çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması olduğunu belirten Mao, "Savaşlar ve tek taraflı yaptırımlar, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklara gerçek bir çözüm sunmaz. Ülkeler birbirlerine saygı göstermeli, kapsamlı istişarelerde bulunmalı, farklılıklara rağmen ortak zemin aramalı ve karşılıklı anlayış ve uzlaşma içinde hareket etmelidir" dedi.

Mao, "Dördüncü ilke ise sorunların hem belirtilerinin hem de temel nedenlerinin ele alınmasıdır. Acil güvenlik ihtiyaçları ele alınırken uzun vadeli kalkınma da planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.