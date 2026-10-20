Çin Sözcüsü Mao, Xi'nin dört ilkesinin Afrika Boynuzu'nda rehber olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Sözcüsü Mao, Xi'nin dört ilkesinin Afrika Boynuzu'nda rehber olduğunu belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Sözcüsü Mao, Xi\'nin dört ilkesinin Afrika Boynuzu\'nda rehber olduğunu belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Xi Jinping'in Afrika sorunları için açıkladığı dört ilkenin Afrika Boynuzu'ndaki durum dahil çeşitli sorunlarda yol gösterici olduğunu belirtti. Mao, ilkelerin Afrika'ya Afrikalıların öncülük etmesini öngördüğünü söyledi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Afrika'da öne çıkan sorunların çözümünde ilgili tüm tarafların yapıcı katılımını öngören dört ilkesinin, Afrika Boynuzu'ndaki mevcut durum da dahil olmak üzere çeşitli sorunların çözümünde uygulamaya dönük rehberlik sağladığını belirtti.

Xi, söz konusu ilkeleri geçen hafta Beijing'de Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile gerçekleştirdiği görüşmede açıklamıştı.

Mao, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, söz konusu ilkelerin Etiyopya'nın kuzeyindeki mevcut durumu kapsayıp kapsamadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mao, dört ilkenin Afrika Boynuzu'ndaki mevcut durum da dahil olmak üzere çeşitli sorunların çözümünde yol gösterici olduğunu belirtti.

İlk ilkenin "Afrika'ya Afrikalıların öncülük etmesi" olduğunu hatırlatan Mao, "Afrika halkları kıtanın gerçek sahipleridir ve bu nedenle bölgesel meselelerde merkezi rol oynamalıdır" dedi.

İkinci ilkenin hakkaniyet ve adaletin gözetilmesi olduğunu belirten Mao, ilgili tarafların Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyması ve ilgili ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Üçüncü ilkenin çatışmaların sona erdirilmesi ve barışın sağlanması olduğunu belirten Mao, "Savaşlar ve tek taraflı yaptırımlar, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklara gerçek bir çözüm sunmaz. Ülkeler birbirlerine saygı göstermeli, kapsamlı istişarelerde bulunmalı, farklılıklara rağmen ortak zemin aramalı ve karşılıklı anlayış ve uzlaşma içinde hareket etmelidir" dedi.

Mao, "Dördüncü ilke ise sorunların hem belirtilerinin hem de temel nedenlerinin ele alınmasıdır. Acil güvenlik ihtiyaçları ele alınırken uzun vadeli kalkınma da planlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaXi JinpingPolitikaRehberAfrikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Niğde’de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı Niğde'de iki çırağı darp ettiği iddia edilen berber, savcılığın itirazıyla tekrar gözaltına alındı
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Mesleğe yeni başlayan hostes ilk uçuşta maça giden taraftarlarla karşılaştı Mesleğe yeni başlayan hostes ilk uçuşta maça giden taraftarlarla karşılaştı
15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı 15 yaşındaki çırağa işkencede yeni gelişme! Yeniden gözaltına alınan cani berber tutuklandı
Türkiye’den çıkarken yakalandı Valizinden servet çıktı Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:32
Alarmları kurun Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam kıyamet kopacak
Alarmları kurun! Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kıyamet kopacak
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
14:31
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı
Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
14:19
Nikahta gergin anlar Memurun tavrı, Ahmet Özer’i küplere bindirdi
Nikahta gergin anlar! Memurun tavrı, Ahmet Özer'i küplere bindirdi
13:43
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
Tesla hisseleri bir yılda yüzde 16,44 geriledi, kredi risk primi üç yılın zirvesinde
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
13:08
Türkiye’den çıkarken yakalandı Valizinden servet çıktı
Türkiye'den çıkarken yakalandı! Valizinden servet çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 15:46:32. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Sözcüsü Mao, Xi'nin dört ilkesinin Afrika Boynuzu'nda rehber olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei