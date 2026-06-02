Çin Uzmanları DKC'de Ebola Mücadelesine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Uzmanları DKC'de Ebola Mücadelesine Destek

Çin Uzmanları DKC\'de Ebola Mücadelesine Destek
02.06.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, DKC'deki Ebola salgınına karşı uzman bir ekip gönderdi. Uluslararası işbirliği vurgulandı.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çinli uzmanlardan oluşan bir sağlık ekibi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) Ebola salgınıyla mücadele çalışmalarına destek verecek.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 17 Mayıs'ta Kongo'daki Ebola salgınını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak değerlendirmesinin ardından Çin hükümetinin bölgeye üst düzey uzmanlardan oluşan bir ekip gönderme kararı aldığını duyurdu.

Salgınlarla mücadele konusunda geniş deneyime sahip uzmanlar, halihazırda DKC'de görev yapan Çin sağlık ekibiyle birlikte çalışacak ve salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla yerel sağlık ve salgın kontrol kurumlarıyla işbirliğini güçlendirecek.

Uzman ekip ayrıca yerel sağlık kuruluşlarına, Çin sağlık ekibine, Çin Büyükelçiliği'ne, Çinli şirketlere ve Kongo'da yaşayan Çin vatandaşlarına yönelik önleme ve tedavi eğitimleri verecek.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden biri, uzman ekibin gönderilmesinin Çin'in salgınla mücadelede uluslararası işbirliğine olan bağlılığını gösterdiğini belirterek, ekibin yerel koşullara uygun şekilde salgınla mücadele deneyimlerini paylaşacağını ve Kongo'nun Ebola'yı önleme, kontrol etme ve tedavi kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Son Ebola salgınının başlamasının ardından Kongo'da bulunan 24. Çin sağlık ekibi, acil durum müdahale planını devreye alarak, eğitim ve tatbikatların düzenlenmesi, tıbbi malzeme tedarikinin koordine edilmesi ve ekip üyelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesini kapsayan bir önleme ve kontrol sistemi oluşturdu.

Ekip üyeleri, hem yerel halkın hem de DKC'deki Çin vatandaşlarının sağlığını korumak için klinik hizmetlerin ön saflarında görev yapmayı sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Uzmanları DKC'de Ebola Mücadelesine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü
Kılıçdaroğlu’na bir kötü haber daha Grup Yorum yasak koydu Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu
Tunceli’de ulaşım altyapısına dev yatırım Tunceli'de ulaşım altyapısına dev yatırım
Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta’yı savaş alanına çevirdi Havai fişek fabrikasındaki patlama Malta'yı savaş alanına çevirdi

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
10:08
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:20:16. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Uzmanları DKC'de Ebola Mücadelesine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.