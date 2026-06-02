Çin Uzmanları DKC\'de Ebola Mücadelesine Destek

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çinli uzmanlardan oluşan bir sağlık ekibi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) Ebola salgınıyla mücadele çalışmalarına destek verecek.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 17 Mayıs'ta Kongo'daki Ebola salgınını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak değerlendirmesinin ardından Çin hükümetinin bölgeye üst düzey uzmanlardan oluşan bir ekip gönderme kararı aldığını duyurdu.

Salgınlarla mücadele konusunda geniş deneyime sahip uzmanlar, halihazırda DKC'de görev yapan Çin sağlık ekibiyle birlikte çalışacak ve salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla yerel sağlık ve salgın kontrol kurumlarıyla işbirliğini güçlendirecek.

Uzman ekip ayrıca yerel sağlık kuruluşlarına, Çin sağlık ekibine, Çin Büyükelçiliği'ne, Çinli şirketlere ve Kongo'da yaşayan Çin vatandaşlarına yönelik önleme ve tedavi eğitimleri verecek.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkililerinden biri, uzman ekibin gönderilmesinin Çin'in salgınla mücadelede uluslararası işbirliğine olan bağlılığını gösterdiğini belirterek, ekibin yerel koşullara uygun şekilde salgınla mücadele deneyimlerini paylaşacağını ve Kongo'nun Ebola'yı önleme, kontrol etme ve tedavi kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Son Ebola salgınının başlamasının ardından Kongo'da bulunan 24. Çin sağlık ekibi, acil durum müdahale planını devreye alarak, eğitim ve tatbikatların düzenlenmesi, tıbbi malzeme tedarikinin koordine edilmesi ve ekip üyelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesini kapsayan bir önleme ve kontrol sistemi oluşturdu.

Ekip üyeleri, hem yerel halkın hem de DKC'deki Çin vatandaşlarının sağlığını korumak için klinik hizmetlerin ön saflarında görev yapmayı sürdürüyor.