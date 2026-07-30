Çin ve AB Ticaret Görüşmeleri Gelişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve AB Ticaret Görüşmeleri Gelişiyor

Çin ve AB Ticaret Görüşmeleri Gelişiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve AB, ticaret istişare mekanizmasının ikinci toplantısını bu sonbaharda yapacak.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Avrupa Birliği (AB), Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının ikinci toplantısını bu sonbaharda düzenleme konusunda mutabakata vardı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, perşembe günkü basın toplantısında son dönemde iki taraf arasında yürütülen yoğun istişarelere ilişkin değerlendirmesinde, son bir ayda her iki tarafın da ilk toplantının sonuçlarını aktif şekilde hayata geçirdiğini ve ikinci toplantı için kapsamlı hazırlıklar yürüttüğünü söyledi.

He, iki tarafın çalışma ekiplerinin 20'den fazla görüşme gerçekleştirdiğini, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizması kapsamındaki dört çalışma grubunun da tarafların ekonomik ve ticari endişelerine ilişkin derinlemesine ve profesyonel düzeyde görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Çin'in AB ile yakın iletişimi sürdürmeye, karşılıklı saygı temelinde ve aynı doğrultuda çalışmaya hazır olduğunu belirten He, bu sayede ekonomik ve ticari alandaki karşılıklı endişelere yönelik tatbiki ve uygulanabilir çözümler aramayı, ikili ticaretin dengeli ve olumlu gelişimini teşvik etmeyi ve Çin-AB arasındaki önemli ticaret ortaklığının istikrarı ile dengesini korumayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve AB Ticaret Görüşmeleri Gelişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
Dünya Kupası’nda Türk hakem neden yoktu ’’İlk defa söylüyorum’’ diyerek açıkladı Dünya Kupası'nda Türk hakem neden yoktu? ''İlk defa söylüyorum'' diyerek açıkladı
Galatasaray 15 milyon Euro’yu reddetmişti Şimdi bedavaya gidiyor Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:12:55. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve AB Ticaret Görüşmeleri Gelişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.