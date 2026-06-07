Çin ve Belarus’tan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Belarus’tan Güçlü İşbirliği Vurgusu

Çin ve Belarus’tan Güçlü İşbirliği Vurgusu
07.06.2026 12:20
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Han Zheng, Minsk'te Belarus ile stratejik işbirliğini derinleştirme kararlılığını dile getirdi.

MİNSK, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Belarus'un başkenti Minsk'te Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin ile bir araya geldi.

Han, Çin-Belarus ilişkilerinin son yıllarda iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde yüksek seviyede gelişme kaydettiğini söyleyerek, çeşitli alanlardaki işbirliğinde ciddi ilerlemeler sağlandığını ve bunun da iki halk için somut faydalar getirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iki ülke liderlerinin ulaştığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, stratejik iletişimi güçlendirmek, geleneksel dostluğu sürdürmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri ilerletmeye devam etmek için Belarus ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Belarus'un Çin'in her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortağı olduğunu vurgulayan Han, Çin'in de Belarus ile ilişkilerini geliştirmeye ve işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu söyledi. Han, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumada Belarus'a destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Han, her iki tarafa da Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki nitelikli işbirliğini güçlendirme, Çin-Belarus Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi gibi mekanizmalardan daha iyi yararlanma, Çin-Belarus Sanayi Parkı dahil olmak üzere önemli projeleri istikrarlı şekilde ilerletme ve ikili işbirliğinde öne çıkan yeni alanları geliştirme çağrısında bulundu.

Uluslararası meselelerde Belarus'un daha büyük bir rol üstlenmesine destek verdiklerini söyleyen Han, Belarus ile çok taraflı mekanizmalar ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde koordinasyonu güçlendirmeye, gerçek çok taraflılığı birlikte uygulamaya, Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumaya ve çalkantılı dünyaya daha fazla istikrar getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Turçin ise Çin'in Belarus için önemli bir stratejik işbirliği ortağı olduğunu söyledi. Çin'in yüksek kaliteli kalkınmayı sürdürmedeki güçlü ivmesini büyük bir hayranlıkla izlediklerini belirten Turçin, uluslararası adalet ve hakkaniyeti savunmadaki yapıcı rolünü de takdir ettiklerini ifade etti. Turçin, ülkesinin Çin'in iyi ve samimi bir dostu olmaya ve temel çıkarlarını korumada Çin'i kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakan, Belarus'un kalkınma stratejisini Çin'in stratejisiyle uyumlu hale getirmeye, tarım, yerel düzeydeki ilişkiler ile bilim ve teknoloji gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, öncü projeleri güçlendirmeye, uluslararası meselelerde koordinasyonu artırmaya ve iki ülke arasındaki her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığının içeriğini zenginleştirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Belarus, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Belarus’tan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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