Çin ve Kamboçya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Kamboçya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu

Çin ve Kamboçya\'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu
27.06.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Kamboçya ile dostluğu güçlendirme kararlılığını dile getirdi.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, temelleri önceki liderler tarafından atılan Çin- Kamboçya dostluğuna büyük önem verdiklerini belirterek, Kamboçya ile birlikte bu dostluğu ilerletip Çin'in komşu ülkeleriyle ilişkileri için bir model haline getirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de Kamboçya Halk Partisi ve Senato Başkanı Hun Sen'in Çin ziyaretine eşlik eden Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol ile bir araya geldi.

Kamboçya'nın insanlık için ortak bir geleceğe sahip topluluk inşa etme vizyonu ile dört küresel inisiyatife verdiği aktif desteği büyük takdirle karşıladıklarını kaydeden Wang, Çin'in uluslararası ve bölgesel meselelerde Kamboçya ile stratejik koordinasyonu güçlendirmeye, Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumaya, bölgede ve dünya genelinde barış ve kalkınmanın teşvik edilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti.

Sokhonn ise Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini ve iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi, üst düzey etkileşimlerin artırılması, karşılıklı stratejik güvenin derinleştirilmesi, birlik ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve çok taraflılık ile uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normların ortaklaşa korunması için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kamboçya'nın ticaret, yatırım, altyapı ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Çin ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Chanthol, Çinli şirketlerin ülkede yatırım yapmasını ve iş kurmasını memnuniyetle karşıladıklarını, güvenli ve dostane bir iş ortamı oluşturmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Kamboçya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kamboçya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
Kaçırılan Erhan Karaal’ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor
Rusya’da akaryakıt krizi derinleşiyor Kilometrelerce kuyruk oluştu Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek’e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek'e katılan madenci genci anlatırken yine hıçkıra hıçkıra ağladı

13:08
Fatih Terim’den Milli Takım’a olay mesaj: Çalışmayana şans ’merhaba’ demez
Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez
13:03
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
12:54
Galatasaray’da tarihi kongre Dursun Özbek, “En çok heyecanlandığım proje“ diyerek duyurdu
Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:55
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi
10:51
1 kilo altın çöpe gitti Didik didik her yerde arıyorlar
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
09:58
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:35:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin ve Kamboçya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.