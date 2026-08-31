Çin ve Kırgızistan\'dan stratejik işbirliği

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, kalkınma stratejilerini daha uyumlu hale getirmek, yönetişim deneyimi paylaşımlarını derinleştirmek, tatbiki işbirliğinden daha somut ve erişilebilir sonuçlar elde etmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin- Kırgızistan topluluğunun inşasında önemli ilerlemeler kaydetmek üzere Kırgızistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Devlet ziyareti amacıyla Kırgızistan'da bulunan Xi, pazartesi günü ülkenin başkenti Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Xi, kendisinin ve Caparov'un kılavuzluğunda ikili ilişkilerin büyük bir ilerleme kaydettiğini ve son yıllarda tüm alanlarda işbirliğinin canlandığını ifade etti.

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi gibi Kırgızistan ile yürütülen önemli projelerin son yıllarda istikrarlı şekilde ilerlediğine dikkat çeken Xi, söz konusu projelerin, her iki ülkenin kalkınmasını etkin şekilde desteklediğini, iki halka fayda sağladığını ve bölgede barış, istikrar ve refahı teşvik ettiğini belirtti.

Xi, Çin ve Kırgızistan'a dijital ticaret ve sınır ötesi e-ticaret gibi yeni büyüme alanları geliştirme çağrısında bulundu. Xi, iki ülkenin, tatbiki işbirliğini derinleştirmesi, hükümetler arası ekonomik ve ticari işbirliği planını etkin şekilde uygulaması ve ticari ürünleri çeşitlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Xi, Çin ve Kırgızistan'ın, Kuşak ve Yol Ortak Laboratuvarı'nı başarılı şekilde inşa etmek ve yapay zeka da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek üzere ortak çaba sarf etmesinin önemine dikkat çekti.

Caparov ise, yeni dönemde Kırgızistan-Çin kapsamlı stratejik ortaklığının hızla gelişmesiyle ikili ilişkilerin altın bir çağa girdiğini ve tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Caparov, Kırgızistan'ın dış politikasında her zaman öncelikli olan Çin'in ülkenin en yakın dostu ve en güvenilir ortağı olduğunu ifade etti.

İki lider, görüşmelerinin ardından kalıcı iyi komşuluk, dostluk ve işbirliğine ilişkin ikili antlaşmaya imza attı.

Xi, antlaşmanın imzalanmasının, iki ülkenin uzun soluklu dostluğunu ve birbirlerine verdikleri güçlü desteği sürdürmesi için önemli bir hukuki temel oluşturacağını vurguladı.

Caparov ise antlaşmanın ikili ilişkilere yönelik daha geniş ufuklar açacağını belirtti.