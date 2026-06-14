Çin ve Moğolistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Moğolistan İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Moğolistan İlişkileri Güçleniyor
14.06.2026 14:12
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Wang Yi, Moğolistan ile işbirliğini genişletmek için önemli görüşmeler yaptı ve belgeler imzalandı.

ULAN BATUR, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile görüştü.

Wang, Çin ve Moğolistan'ın dost komşu iki ülke olduğunu belirterek, Çin'in komşuluk diplomasisi kapsamında Moğolistan ile olan ilişkilere büyük önem verdiğini ve iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ile dostane işbirliğini aktif olarak desteklediğini söyledi.

Bakan, Çin'in Moğolistan için güvenilir ve sağlam bir ortak olmaya devam etmeye ve Moğolistan'ın kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerine sürdürülebilir destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İki ekonomi arasındaki güçlü tamamlayıcılığa dikkat çeken Wang, Çin ve Moğolistan'ın kalkınma stratejilerinin daha uyumlu hale getirilmesinin işbirliğini genişletmeye ve yeni büyüme fırsatları yaratmaya yardımcı olacağını vurguladı. Wang, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında nitelikli işbirliğini ilerletmek, ticari ve ekonomik ilişkileri genişletmek ve daha somut sonuçlar elde etmek için Moğolistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Wang, Moğolistan'ın bölgesel barış ve kalkınmaya olumlu katkılar sağlamaya devam etmesini desteklediğini belirtti. Çok taraflılığı her zaman savunup, o yönde hareket ettiklerini söyleyen Wang, Birleşmiş Milletler'in uluslararası meselelerde merkezi ve öncü rol üstlenmesine de destek verdiklerini belirtti.

Battsetseg ise başta Çin olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinin Moğolistan'ın dış politikasında her zaman öncelik olduğunu söyledi.

Ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğuna işaret eden Battsetseg, Çin'in toprak egemenliğini korumaya ve ulusal yeniden birleşme hedefini gerçekleştirmeye yönelik çabalarını desteklediklerini vurguladı.

Battsetseg, küresel belirsizliğin artması karşısında daha yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Çin ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmek, ticaret ve yatırımı genişletmek, bağlantılılığı geliştirmek ve kritik mineraller ile ekolojik yönetişim gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti.

İki taraf görüşmelerin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında işbirliğine ilişkin belgeleri imzaladı.

Kaynak: Xinhua

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