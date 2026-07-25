Çin ve Rusya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Rusya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu

Çin ve Rusya\'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi ve Lavrov, stratejik işbirliklerini ve çok taraflı platformlardaki koordinasyonu artıracaklarını belirtti.

ÇOLPON-ATA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin mayıs ayında Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirdiği görüşmenin, ikili ilişkileri daha büyük başarılara ve daha hızlı gelişmeye sahne olacak yeni bir aşamaya taşıdığını söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın, Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kuruluşunun 25. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, söz konusu antlaşmanın, iki ülkenin devletler arası ve büyük ülkeler arası ilişkilerde yeni bir ilişki modeline örnek teşkil etmesine rehberlik ettiğini söyledi.

Shanghai İşbirliği Örgütü'nün giderek artan uluslararası etkiye sahip bir küresel istikrar gücü haline geldiğini kaydeden Wang, iki tarafın, örgütün gelişimini ortaklaşa desteklemesi, Shanghai Ruhu'nu ileriye taşıması ve küresel yönetişimin iyileştirilmesine ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına yeni bir canlılık kazandırması gerektiğini söyledi

Çin ve Rusya'nın stratejik koordinasyonu güçlendirmesi, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını koruması ve Japonya'nın yeniden silahlanmasına asla izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Wang, Rusya'nın, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) "Çin Yılı" etkinliklerini desteklemeye devam etmesi temennisini dile getirdi. Wang, ayrıca iki tarafa Birleşmiş Milletler'in de aralarında bulunduğu çok taraflı platformlarda daha yakın koordinasyon ve karşılıklı destek çağrısında bulundu.

Lavrov ise liderler diplomasinin, Rus-Çin ilişkilerinde önemli bir itici güç işlevi gördüğünü söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Çin'e başarılı bir ziyarette bulunduğunu ve iki ülke liderlerinin 50'nin üzerinde toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Lavrov, bu ziyaret ve toplantılar sayesinde ikili ilişkilerin sürekli yeni seviyelere çıkarıldığını belirtti.

Lavrov, Japonya'nın hızlanan yeniden militarize olma çabalarına ve nükleer silah kapasitesi edinme arayışlarına karşı son derece teyakkuzda olduklarını ve bu girişimlere kararlılıkla karşı çıktıklarını söyledi.

Lavrov, iki tarafın Birleşmiş Milletler, APEC, G20, BRICS ve Doğu Asya İşbirliği gibi çok taraflı platformlarda stratejik koordinasyonu daha da güçlendirip daha demokratik ve eşitlikçi bir çok kutuplu dünyayı ortaklaşa teşvik edebileceğini vurguladı.

İki taraf ayrıca uluslararası ve bölgesel konularda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor
Ruşen Çakır’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
e-Devlet’e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
30 kişi arasından seçildi İşte Türkiye’nin en yakışıklı erkeği 30 kişi arasından seçildi! İşte Türkiye'nin en yakışıklı erkeği
İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu’ndan jet hamle Apar topar toplantıya çağırdı İstifalar sonrası Kılıçdaroğlu'ndan jet hamle! Apar topar toplantıya çağırdı
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
Kriz Dubai’ye kesenin ağzını açtırdı Turist getirene 40 bin lira veriyorlar Kriz Dubai'ye kesenin ağzını açtırdı! Turist getirene 40 bin lira veriyorlar

12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
11:13
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
10:05
ABD’de yangına giden ekipler dehşete düştü Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
09:39
Hadise de Sedat Peker’e özendi
Hadise de Sedat Peker'e özendi
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
08:53
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
07:26
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Rusya'dan Güçlü İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.