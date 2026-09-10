Çin ve Singapur donanmaları Zhanjiang açıklarında 5. kez ortak tatbikatta buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Singapur donanmaları Zhanjiang açıklarında 5. kez ortak tatbikatta buluştu

Çin ve Singapur donanmaları Zhanjiang açıklarında 5. kez ortak tatbikatta buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve Singapur donanmalarının katılımıyla düzenlenen beş günlük ortak deniz tatbikatı çarşamba günü sona erdi. Guangdong'un Zhanjiang kenti yakınında iki aşamalı yapılan tatbikat, iki ülke donanmaları arasındaki tatbiki işbirliğini ve bölgesel barış kapasitesini güçlendirmeyi amaçladı.

SANYA, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Singapur donanmalarının katılımıyla düzenlenen beş günlük ortak deniz tatbikatı çarşamba günü sona erdi. Tatbikat, iki ülke donanmaları arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve bölgesel barış ve istikrarı koruma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Bu türde beşinci kez düzenlenen tatbikat, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti yakınlarındaki sularda ve hava sahasında, liman ve deniz olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Tatbikatın liman aşamasında, iki taraf üst düzey toplantılar ve planlama görüşmeleri gerçekleştirip, karşılıklı gemi ziyaretleri gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.

Tatbikatın deniz aşamasında ise iletişim eğitimleri, filo manevraları ve hava fotoğrafçılığı, denizde ikmal ve ortak arama kurtarma operasyonları gibi sekiz tatbikat gerçekleştirildi.

Çin donanmasından yapılan açıklamada, bu düzenli ortak tatbikatların, iki ülke donanmaları arasındaki karşılıklı güveni daha da güçlendirdiği, tatbiki işbirliğini teşvik ettiği ve aynı zamanda bölge barış ve istikrarına ortaklaşa katkıda bulunma yeteneklerini artırdığı belirtildi.

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Çin-Singapur ortak deniz tatbikatları, son yıllarda iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin olağan bir parçası haline geldi. Çin donanması, Mayıs 2025'teki ortak tatbikat için Singapur'a bir güdümlü füze fırkateyni ve bir mayın önleme gemisi göndermişti.

Çin, Singapur'un yanı sıra Tayland ve Kamboçya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle de rutin ortak tatbikat ve eğitimler düzenliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Singapur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Singapur donanmaları Zhanjiang açıklarında 5. kez ortak tatbikatta buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı Attığı imzayla tarihe geçen Zeynep Mestan, örnek aldığı Türk teknik adamı açıkladı
Arda Güler’in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı Bodrum’da deniz börülcesi hasadı sofraya taşındı
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
İzmir’de sıcak saatler Banka şubesine silahlı soygun girişimi İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:22
Okan Buruk’u çılgına çeviren hakem için Galatasaray’dan olay karar
Okan Buruk'u çılgına çeviren hakem için Galatasaray'dan olay karar
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:56
İsmail Kartal’dan Roma’ya özel plan Taktik sil baştan
İsmail Kartal'dan Roma'ya özel plan! Taktik sil baştan
12:34
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 800 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
12:07
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:34:30. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Singapur donanmaları Zhanjiang açıklarında 5. kez ortak tatbikatta buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement