Çin, Xizang'daki 7,0 büyüklüğündeki deprem için 80 milyon yuan kaynak ayırdı - Son Dakika
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Çin, Xizang'daki 7,0 büyüklüğündeki deprem için 80 milyon yuan kaynak ayırdı

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Çin, Xizang\'daki 7,0 büyüklüğündeki deprem için 80 milyon yuan kaynak ayırdı
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Çin, Xizang'daki 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından afet yardımı ve yeniden yapılanma için 80 milyon yuan kaynak ayırdı. Kaynağın 50 milyon yuanı acil afet yardımı fonlarından, 30 milyon yuanı ise yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları için ayrıldı.

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Dosya Boyutu: 22.99 MB

HABER: Çin, Xizang'daki (Tibet) depremin ardından afet yardımı ve yeniden toparlanma için 80 milyon yuan tahsis etti

TARİH: 23 Ekim 2026

UZUNLUK: 00: 00: 22

YER: Xizang

KATEGORİ: Çin

ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Afet bölgesinden görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından acil afet yardımı fonlarından 50 milyon yuan (yaklaşık 7,5 milyon ABD doları) tahsis etti ve yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları için de 30 milyon yuanlık ek kaynak ayırdı.

ANONS: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin, ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki depremin ardından acil afet yardımı fonlarından 50 milyon yuan (yaklaşık 7,5 milyon ABD doları) tahsis ederken, yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmaları için de 30 milyon yuanlık ek kaynak ayırdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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