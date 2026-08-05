Çin Yeni Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
Çin, 23 uyduyu Uzun Yürüyüş-8A roketiyle başarıyla uzaya fırlattı.
WENCHANG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, salı günü yeni bir internet uydusu grubunu uzaya gönderdi.
Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan ticari uzay aracı fırlatma alanından Beijing saatiyle 16.52'de Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle fırlatılan 23. uydu grubu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua
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