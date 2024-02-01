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Cinayette yeni detaylar! Katil 1 buçuk saat yürüdükten sonra Ramazan Hoca'yı öldürmüş - Son Dakika
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Cinayette yeni detaylar! Katil 1 buçuk saat yürüdükten sonra Ramazan Hoca'yı öldürmüş

Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.

01.02.2024 13:40
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Diyarbakır'da "Ramazan Hoca" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

PİŞKİN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Namaz kıldığı esnada bıçaklanan Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayette yeni detaylar! Katil 1 buçuk saat yürüdükten sonra Ramazan Hoca'yı öldürmüş

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Polisin, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Cinayette yeni detaylar! Katil 1 buçuk saat yürüdükten sonra Ramazan Hoca'yı öldürmüş

KATİL ZANLISI 1 BUÇUK SAAT YÜRÜMÜŞ

Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Buna göre izlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı vahşice öldürdüğü belirlendi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun... Allah rahmet eylesin Ramazan hocaya. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Cinayette yeni detaylar! Katil 1 buçuk saat yürüdükten sonra Ramazan Hoca'yı öldürmüş

"DÜKKANIMA GELİP RAHATSIZ EDİYORLAR"

Öte yandan şüphelinin yakalanması için polisin yaptığı çalışma sürerken Pişkin'in bir paylaşımında, "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil" dediği görüldü. Pişkin paylaşımının devamında, "Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Biz de diyoruz arkadaşlar bu konuyu kapatalım, ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ortalığı karıştırıcı, provokatif eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Cinayette yeni detaylar! Katil 1 buçuk saat yürüdükten sonra Ramazan Hoca\'yı öldürmüş

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • HAYRETTİN KELEŞ: Cemaatlere takılan şeyhını ilah yapan bir cemaat mensubunun işi bu... fakat emri veren para İslama diyen sahte ilah şeyh bozuntusu.. Çark bozulucak rant bozulucak.. Ramazan hocamın dediği gibi hepsi cehennem kütüğü bu tarikatların.. 18 2 Yanıtla

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayette yeni detaylar! Katil 1 buçuk saat yürüdükten sonra Ramazan Hoca'yı öldürmüş - Son Dakika


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