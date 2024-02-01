Cinayette yeni detaylar! Katil 1 buçuk saat yürüdükten sonra Ramazan Hoca\'yı öldürmüş

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Diyarbakır'da "Ramazan Hoca" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

PİŞKİN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Namaz kıldığı esnada bıçaklanan Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Polisin, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

KATİL ZANLISI 1 BUÇUK SAAT YÜRÜMÜŞ

Öte yandan kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Buna göre izlenen güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı vahşice öldürdüğü belirlendi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun... Allah rahmet eylesin Ramazan hocaya. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"DÜKKANIMA GELİP RAHATSIZ EDİYORLAR"

Öte yandan şüphelinin yakalanması için polisin yaptığı çalışma sürerken Pişkin'in bir paylaşımında, "Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil. Ne dünyada ne ahirette. Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil" dediği görüldü. Pişkin paylaşımının devamında, "Geliyorlar burada ortalığı karıştırıyorlar. Biz de diyoruz arkadaşlar bu konuyu kapatalım, ya sükunetle oturalım veya lütfen dağılalım. Ortalığı karıştırıcı, provokatif eylemler yapmayalım. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar" ifadelerini kullandı.