Çinli firmaya vergi indirimi tartışması

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(ANKARA) - BYD isminde bir Çinli firmaya hem ithalatta hem de üretimde ÖTV ve İGV indirimi yapıldığına dikkati çeken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Baba oğula yapmaz bunu, acaba bunun içerisinde bir duygusal bağ mı var" diye sordu.

CHP Malatya Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba vergi düzenlemelerini içeren Kanun görüşmelerinde konuştu. Vergi Paketi ile BYD isminde bir Çinli firmaya hem ithalatta hem de üretimde önemli ÖTV ve İGV indirimi yapıldığını dile getiren Ağbaba "Baba oğula yapmaz bunu, acaba bunun içerisinde bir duygusal bağ mı var" diye sordu:

"Bir taraftan "tasarruf" denildi, tasarruf paketinde tasarruftan daha fazla bir kıyakla karşı karşıyayız. Kime yaptınız? Çinli bir firmaya yaptınız. İnsanın aklına gelmiyor değerli arkadaşlar, baba oğula yapmaz bunu. Acaba bunun içerisinde bir duygusal bağ mı var? İnsanın aklına geliyor. Mutlaka bir duygusal bağ olduğunu da hissettiğimizi ifade etmek istiyorum."

"Halkın değil tuzu kuruların vekilisiniz"

Türkiye'de nüfusun yüzde 10'unun servetin yüzde 70'ine sahip olduğunu dile getiren Veli Ağbaba "En yoksul 20'lik kesim ise servetten pay alamadığı gibi maalesef borçlu yaşıyor" dedi. İnsanların çöpten beslendiğini dile getiren Ağbaba "Tuzu kuruların vekilisin, A6'ya binersin, lüks yerlerde giyinirsin, 500 dolarlık tesbih, taktığı saat 15 bin dolarlık" diye konuştu.

" Dünya'da gelir adaletsizliğinde Meksika, Şili ve Kosta Rika'nın ardından 4. sıradayız"

Türkiye'nin dünya gelir eşitsizliği listesinde Meksika, Şili ve Kosta Rika'nın ardından dördüncü sırada geldiğini söyleyen Ağbaba yoksullarla zenginlerin aynı vergiyi ödediğini vurguladı:

"Niye? Çünkü vergide adalet yok. En zengin yüzde 1 ile, en yoksul yüzde 20 aynı vergiyi ödüyor. Suya aynı, ekmeğe aynı, beze aynı, giyime aynı, gıdaya aynı vergi ödüyor. Bu kadar adaletsizlik, bu kadar vicdansızlık olmaz. En yoksul yüzde 20'lik kesim bir su alırken, bir ekmek alırken yüzde 1'lik kesimle aynı vergiyi veriyor."