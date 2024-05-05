Çıraklık ve stajyerlik çocuk işçiliğinin yasal kılıfı haline geldi - Son Dakika
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Çıraklık ve stajyerlik çocuk işçiliğinin yasal kılıfı haline geldi

Çıraklık ve stajyerlik çocuk işçiliğinin yasal kılıfı haline geldi

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, çıraklık ve stajyerlik uygulamalarının çocuk işçiliğine dönüştüğünü belirterek, çırak sayısının 10 yılda iki kat arttığını ve stajyer sayısının yüzde bin 80 artış gösterdiğini söyledi. İlgezdi, çocuk işçiliğini meşrulaştıran iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştirerek, çocuk işçiliğinin yasal kılıfı haline gelen MESEM'lerin iş cinayetlerini artırdığını ifade etti.

05.05.2024 09:35
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, eğitim amaçlı çıraklığın çocuk işçiliğine dönüştüğünü belirterek, "2013 yılında SGK'ya kayıtlı çırak sayısı 320 bin 730'den 10 yılda 232 bin 604'lük artışla 553 bin 344'e ulaştı. Bir başka ifade ile çıraklığa başlayan çocuk sayısı 10 yılda iki kat arttı. Yine SGK'nın verilerine göre stajyer, kursiyer sayısı 2013'te 120 bin 328'den 1 milyon 180 bin 46 kişi artarak, 1 milyon 300 bin 374'e ulaştı. Yani yüzde bin 80 artış oldu. Çıraklık ve stajyerlik ucuz ve çocuk işçiliğinin yasal kılıfı haline geldi." değelendirmesinde bulundu.

CHP'li İlgezdi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını ifade etti. Mayıs 2023'te eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in merkezi eğitim merkezlerine (MESEM) kayıtlı öğrenci sayısının (çırak, kalfa, stajyer; kursiyer) 1 milyon 405'e ulaştığını açıkladığını belirten İlgezdi, "MESEM övgüleri ile öğrencileri işçi yapmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız ama biz İstanbul'da 14 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Arda Tonbul'un staj adı altında çalıştırıldığı fabrikada feci bir iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiğini unutmadık. Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine sunta blokları devrilerek yaşamını yitiren 15 yaşındaki Erol Can Yavuz'u da unutmadık." ifadedelerini kullandı.

"MESEMLER UCUZ İŞ GÜCÜ KAYNAĞINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

MESEM'ler ile staj adı altında çocuk işçiliğine yasal kılıf uydurulduğunu belirten İlgezdi, "İktidar ve bakan ise bu öğrenci sömürüsünden övgü ile bahsediyor. MESEM'ler devasa bir ucuz iş gücü kaynağına dönüşmüş durumda. Çıraklık bir eğitim aracı değil, ucuz çocuk işgücüne dönüşmüş durumda." görüşlerini dile getirdi.

"MESEM'LER İŞ CİNAYETLERİNİ ARTIRIYOR"

İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin (İSİG), 2013-2023 yılları arasında en az 671 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladığını aktaran İlgezdi, şunları kaydetti:

"MESEM'lerdeki öğrenci sayısı arttıkça iş cinayetlerine kurban giden çocuk sayısı da artıyor. Son 10 yılda İSİG'in tespit edebildiği 671 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Gerçek rakamı iste devlet açıklamadığı için net olarak bilemiyoruz. Yoksulluk ve geçim sıkıntısı yüzünden çocuklar ucuz iş gücü olarak çırak olmaya zorlanıyor. 14 yaşındaki Arda Tonbul'da olduğu gibi yasak olmasına rağmen ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çocuklar hep MESEM kılıfı ile sanki eğitimin bir parçasıymış gibi lanse ediliyor. ve staj adı altında ucuz emek gücü olarak kullanılan çocuklarımız maalesef yaşamlarını yitiriyor. Aslında olan devlet eli ile çocuk işçiliğinin yasallaştırılması ve yaygınlaştırılması. Bu çocuklarımızın gerçekten staj görüp, görmediği; ucuz iş gücü olarak çalıştırılıp, çalıştırılmadığı ise kesinlikle denetlenmiyor.Sömürü sisteminin adı MESEM olmuş durumda. Ülkeyi yönetenlerin görevi çocuklarımıza daha aydınlık, daha umutlu, insanca yaşayacakları bir gelecek sunmaktır. Onları yoksulluk sarmalına sokup, çırak ve çocuk işçi yapmak değildir."

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Milletvekili, İstanbul, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıraklık ve stajyerlik çocuk işçiliğinin yasal kılıfı haline geldi - Son Dakika

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