Cırgalan Biberi: Lezzetin Kaynağı

Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi'nde yıllardır ata tohumuyla üretilen coğrafi işaretli biber, müstakil evlerin damları, sokak araları ve balkonlarda kurutulup toz biber haline getirildikten sonra sofralardaki yerini alıyor.

Kent merkezindeki mahallede yaşayanların geçim kaynağı olan Cırgalan biberi, acısı ve aromasıyla çemene, pastırmaya lezzet katıyor, ev yemeklerine tat veriyor.

Yöre halkı tarafından mart ayında ekilen ve ağustosun sonunda hasadına başlanan Cırgalan biberi, ardından kadınlar tarafından çöpünden ayrılarak temizleniyor.

Ata tohumundan üretilen biberler, daha sonra parçalanarak mahalledeki müstakil evlerin damları, sokak araları ve balkonlarda kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutulurken uzun çubuklarla sık sık karıştırılan biberler, acı damarları çıkarılıp elendikten sonra değirmende kırmızı toz biber haline getiriliyor.

Yılda yaklaşık 10-12 ton üretilen biber, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına da ulaştırılıyor.

"Çocuğu nasıl büyütüyorsan bunu da aynı öyle büyütüyorsun"

Biber yetiştiricisi Muammer Nahit, AA muhabirine, biberin kıymetini bilenler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Avrupa'ya da biber gönderdiğini anlatan Nahit, "Akrabalarımız Avrupa'ya götürdü, çevresi beğenince istemeye başladılar. Ata tohumundan yetiştiriyoruz. Çocuğu nasıl büyütüyorsan bunu da aynı öyle büyütüyorsun. Dalında kızarınca topluyoruz, çöpünü alıyoruz, yırtıyoruz, kurutuyoruz ve tozunu alıyoruz. Değirmende toz haline geliyor. Kilosu 750 lira. Çok acı değil. Acı isteyen Kahramanmaraş'ın, tatlı isteyen Nazilli'nin, normal acı isteyen de bizim biberi alacak." diye konuştu.

"Çocuklarımı bununla büyüttüm"

İpek Yıldırım ise yaşadığı topraklarda çocukluğundan bu yana biberi bildiklerini belirterek, bu yıl biberleri makineyle çektiğini dile getirdi.

Cırgalan biberinin evlerinin geçim kaynağı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Çocuklarımı bununla büyüttüm, evi bununla geçindirdim. Annemin anneannesi bile yaparmış. Ben buranın yerlisiyim. Buraya özgü bir biber. Bununla çemen yaparız, yemeklerimize katarız. Toptancıya ve perakende satarız. Her yıl aynı ata tohumumuzu ekeriz." dedi.