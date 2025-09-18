Cırgalan Biberi: Lezzetin Kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cırgalan Biberi: Lezzetin Kaynağı

Cırgalan Biberi: Lezzetin Kaynağı
18.09.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi'nde üretilen coğrafi işaretli biber, sofralara lezzet katıyor.

Kayseri'nin Cırgalan Mahallesi'nde yıllardır ata tohumuyla üretilen coğrafi işaretli biber, müstakil evlerin damları, sokak araları ve balkonlarda kurutulup toz biber haline getirildikten sonra sofralardaki yerini alıyor.

Kent merkezindeki mahallede yaşayanların geçim kaynağı olan Cırgalan biberi, acısı ve aromasıyla çemene, pastırmaya lezzet katıyor, ev yemeklerine tat veriyor.

Yöre halkı tarafından mart ayında ekilen ve ağustosun sonunda hasadına başlanan Cırgalan biberi, ardından kadınlar tarafından çöpünden ayrılarak temizleniyor.

Ata tohumundan üretilen biberler, daha sonra parçalanarak mahalledeki müstakil evlerin damları, sokak araları ve balkonlarda kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutulurken uzun çubuklarla sık sık karıştırılan biberler, acı damarları çıkarılıp elendikten sonra değirmende kırmızı toz biber haline getiriliyor.

Yılda yaklaşık 10-12 ton üretilen biber, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına da ulaştırılıyor.

"Çocuğu nasıl büyütüyorsan bunu da aynı öyle büyütüyorsun"

Biber yetiştiricisi Muammer Nahit, AA muhabirine, biberin kıymetini bilenler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Avrupa'ya da biber gönderdiğini anlatan Nahit, "Akrabalarımız Avrupa'ya götürdü, çevresi beğenince istemeye başladılar. Ata tohumundan yetiştiriyoruz. Çocuğu nasıl büyütüyorsan bunu da aynı öyle büyütüyorsun. Dalında kızarınca topluyoruz, çöpünü alıyoruz, yırtıyoruz, kurutuyoruz ve tozunu alıyoruz. Değirmende toz haline geliyor. Kilosu 750 lira. Çok acı değil. Acı isteyen Kahramanmaraş'ın, tatlı isteyen Nazilli'nin, normal acı isteyen de bizim biberi alacak." diye konuştu.

"Çocuklarımı bununla büyüttüm"

İpek Yıldırım ise yaşadığı topraklarda çocukluğundan bu yana biberi bildiklerini belirterek, bu yıl biberleri makineyle çektiğini dile getirdi.

Cırgalan biberinin evlerinin geçim kaynağı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Çocuklarımı bununla büyüttüm, evi bununla geçindirdim. Annemin anneannesi bile yaparmış. Ben buranın yerlisiyim. Buraya özgü bir biber. Bununla çemen yaparız, yemeklerimize katarız. Toptancıya ve perakende satarız. Her yıl aynı ata tohumumuzu ekeriz." dedi.

Kaynak: AA

kayseri, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cırgalan Biberi: Lezzetin Kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:49:51. #7.12#
SON DAKİKA: Cırgalan Biberi: Lezzetin Kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.