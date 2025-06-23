Cizre'de 8 bin 785 Konut İnşa Edildi - Son Dakika
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Cizre'de 8 bin 785 Konut İnşa Edildi

Cizre\'de 8 bin 785 Konut İnşa Edildi
23.06.2025 13:47
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Şırnak'ta terör sonrası evleri yıkılanlar için Bakanlık tarafından 8.785 yeni konut yapıldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şırnak merkezde ve Cizre ilçesinde terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelenler için 8 bin 785 konut inşa etti. Yenilenen Cizre'den görüntüler paylaşan Bakan Murat Kurum, "İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında yaşanan terör olaylarının ardından yıkıma uğrayan Şırnak'ı, kent merkezi ve Cizre ilçesiyle yeniden ayağa kaldırdı. Merkezde 5 bin 716, Cizre'de ise 3 bin 69 konut yapıldı. Konutların yanı sıra cami, iş yerleri, taziye evleri ve okul inşa edilip hizmete sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilçenin yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cizre, devasa bir çiçek bahçesi gibi. İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik. Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye" dedi.

'BİR ŞEHİR MERKEZİNİ İHYA EDECEK YAPILAR İNŞA EDİLDİ'

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turgut, kentte tamamlanan inşa çalışmalarıyla ilgili, "Hak sahiplerimize metrekarelerine bağlı olarak konutlar teslim edildi. Merkez, Cizre, Silopi ve İdil'de konutlar, iş yerleri yapıldı. Bir şehir merkezini ihya edecek diyebileceğimiz yapılar da inşa edildi" diye konuştu.

Terör olayları sırasında köylerine sığındıklarını anlatan hak sahibi Abdulkadir Alkış ise "Köyden geldiğimizde evimiz ağır hasarlı olmuştu, mağdur olmuştuk. Devletimizden Allah razı olsun, 'Konut yapacağız' dedi ve yaptı. Eski evimiz 1 katlı, 3 küçük odalı ve sobalıydı. Bir soğuktu, bir sıcaktı. Ama buraya geldik doğal gazlı dört dörtlük ev yaptılar. Devlet milletini düşünüyor ve verdiği sözleri yerine getiriyor" dedi.

Hak sahibi Zerrin Ürper ise yaşadıklarını 'kabus' olarak nitelendirip birlik beraberlik çağrısı yaparak, "Cizre'ye geldiğimizde bir enkaz vardı. Tekrar Cizremizi ayağa kaldırdılar. Bütün halk tekrar ev sahibi oldu. Çocuklarımız bahçede güvenle oturabiliyor. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir hayat. Asansörü, kaloriferi, doğal gazı, her şeyiyle mükemmel bir hayat sunuldu. Devlet sayesinde çok şükür atlattık. Millet evlerine, yuvalarına, akrabalarına döndü. Devlete her zaman sonsuz inancımız var. Sanki yeniden doğmuşuz, yeniden dünyaya geldik, yeniden Cizre kuruldu. Cizremiz Mezopotamya'sıyla, her şeyiyle değerli. Bundan sonra kimsenin yakıp yıkmasına izin vermeyeceğiz. Her anne gibi çocuklarımızın geleceğini böyle parlak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Evlerin yapımında işçi olarak çalıştığını belirten Metin Solmaz ise "TOKİ'lerin içinde çalıştığım için biliyorum; sağlamdır. Çok hızlı bitti. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Burada hayat var, huzur var. Gerçekten de bu bambaşka bir Cizre" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cizre'de 8 bin 785 Konut İnşa Edildi - Son Dakika

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