Çocuklardan Filistin'e Destek

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Van, Hakkari ve Bitlis'te bir araya gelen çocuklar, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla resim çizdi.

Van'da Yetim Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar yere serilen büyük kağıtlara pastel, kalem ve sulu boyalarla resim yaptı.

Yetim Vakfı Gönüllüsü Edanur Çiftçi, 81 ilde düzenlenen etkinlikte Filistinli çocukların sesi olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çiftçi, "Çocuklar ve her yaştan insanlar gelip kağıtlara resimlerini yapıyor. Amacımız aslında Filistin için bir farkındalık oluşturmak. Katliamın bir an önce durmasını bekliyoruz."

Hakkari

Yetim Vakfı Hakkari Şubesi öncülüğünde, eski belediye binası önünde düzenlenen programda, katılımcılar İsrail'i protesto etti, yere serilen büyük kağıtlara pastel ve sulu boyalarla resim yaptı.

Yetim Vakfı Hakkari Temsilcisi Güneş Temel, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 50 bine yakın kişini hayatını kaybettiğini, 100 bine yakın kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze'ye karşı başlatılan soykırımın birinci yılını dolduğunu aktaran Temel, "Bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde ikisi artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok. Henüz anne karnındaki çocuklara karşı bile soykırım uygulamaları yapılmakta." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinin Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde düzenledikleri etkinlikte, çocuklar 200 metre uzunluğundaki kağıdı resimlerle süsledi.

İHH Yetim Birimi Sorumlusu İnan Şahbudak, İsrail'in zulmüne sessiz kalmayacakları belirterek, "Gazze'ye başlatılan soykırımın birinci yılı doldu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Filistin halkı yalnız değil. Haklı mücadelelerine devam etmeleri için elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.