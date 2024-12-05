Çömez: Merkel'in Kitabı Türkiye'deki Sığınmacı Krizine Dair Vahim Gerçekleri Açıklıyor - Son Dakika
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Çömez: Merkel'in Kitabı Türkiye'deki Sığınmacı Krizine Dair Vahim Gerçekleri Açıklıyor

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in kitabında yer alan mülteci sorunu hakkında Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin " Türkiye’nin geçmiş on yılında sığınmacılarla ilgili yaşanmış olan skandalları tek tek açıklıyor. Merkel, kitabında; ‘AB hükümet başkanlarıyla mülteci krizini çözmek için bir araya geldik. Orta Doğu’dan gelecek olan sığınmacıları engellemek ve Türkiye’de tutabilmek için Erdoğan’la toplantı yapma kararını verdik’ diyor. Türkiye’de sığınmacılar ile ilgili ihanete varan aymazlıkları Merkel’in kitabından öğreniyoruz. Diğer devlet başkanları ilerleyen yıllarda anılarını yazdıkça biz neler öğreneceğiz, bakalım" dedi.

05.12.2024 17:23
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(TBMM) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in kitabında yer alan mülteci sorunu hakkında Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin " Türkiye'nin geçmiş on yılında sığınmacılarla ilgili yaşanmış olan skandalları tek tek açıklıyor. Merkel, kitabında; 'AB hükümet başkanlarıyla mülteci krizini çözmek için bir araya geldik. Orta Doğu'dan gelecek olan sığınmacıları engellemek ve Türkiye'de tutabilmek için Erdoğan'la toplantı yapma kararını verdik' diyor. Türkiye'de sığınmacılar ile ilgili ihanete varan aymazlıkları Merkel'in kitabından öğreniyoruz. Diğer devlet başkanları ilerleyen yıllarda anılarını yazdıkça biz neler öğreneceğiz, bakalım" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce enflasyon hakkında söylediği sözlerinden derlenen bir videoyu izletti. Çömez, şunları söyledi:

"Altı yıldır bir nakarat gibi tekrar ettiği enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz vaadi bugün ne hale gelmiş. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamlarına baktığımızda taze sebzede aylık enflasyon yüzde 30'u bulmuş. Sebzede yüzde 20, yumurtada yüzde 15'e yakın, kuzu etinde yüzde 5 diğerleri buna uygun şekilde devam ediyor. Dünyanın en zengin coğrafyasında, bu ülke varlık içerisinde yokluk yaşıyor. Ekonominin bu kadar kötü gitmesinin iki tane temel sebebi var. Bunlardan biri, çok derin bir yolsuzluk bir diğeri de beceriksizlik. Erdoğan, son altı yıldır her yıl 'Enflasyon, önümüzdeki sene tek haneli rakamlara düşecek' diyor. Erdoğan'ın vermiş olduğu vaat tutmadı, tutması da mümkün değil. Önümüzdeki sene Erdoğan'ın vaatlerine yenilerinin eklenmiş olduğunu ve enflasyonun düşmemiş olduğunu göreceğiz. Türkiye'yi çok ağır bir gıda krizi bekliyor. Bu ceberut yapıyla ülkenin ekonomisinin toparlanması mümkün değil.

"Türkiye'de sığınmacılar ile ilgili ihanete varan aymazlıkları Merkel'im kitabından öğreniyoruz"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, ABD'ye gidiyor. ABD'de asgari ücrete yüzde 25'lik bir artış yapılacağını söylüyor. Biz bunu ABD'den öğreniyoruz. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Londra'ya gidiyor. Orada, 'Biz dolara baskı uyguluyoruz. Bu baskıyı yavaş yavaş gevşeteceğiz' diyor. Türkiye'de dolara yapılan baskıyı biz Londra'dan öğreniyoruz. ABD gemileri Türk gemileriyle Akdeniz'de tatbikat yapıyor. Bu ABD gemileri, İsrail'in güvenliği için Akdeniz'de bulunuyor. Biz yine bu bilgileri ABD basınından öğreniyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz derin bir krizin nedeni olan sığınmacı gerçeğini de Merkel'in kitabından öğreniyoruz. Merkel'in kitabında yazılanlar son derece vahim. Türkiye'nin geçmiş on yılında sığınmacılarla ilgili yaşanmış olan skandalları tek tek açıklıyor. Merkel, kitabında; 'AB hükümet başkanlarıyla mülteci krizini çözmek için bir araya geldik. Ortadoğu'dan gelecek olan sığınmacıları engellemek ve Türkiye'de tutabilmek için Erdoğan'la toplantı yapma kararını verdik' diyor. Türkiye'de sığınmacılar ile ilgili ihanete varan aymazlıkları Merkel'in kitabından öğreniyoruz. Diğer devlet başkanları ilerleyen yıllarda anılarını yazdıkça biz neler öğreneceğiz, bakalım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çömez: Merkel'in Kitabı Türkiye'deki Sığınmacı Krizine Dair Vahim Gerçekleri Açıklıyor - Son Dakika

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