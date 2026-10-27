Büyükçekmece'deki cinayetin şüphelileri kaçarken kamerada: Biri kıyafetlerini çöp toplayıcıyla değiştirmiş - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki cinayetin şüphelileri kaçarken kamerada: Biri kıyafetlerini çöp toplayıcıyla değiştirmiş

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Büyükçekmece\'deki cinayetin şüphelileri kaçarken kamerada: Biri kıyafetlerini çöp toplayıcıyla değiştirmiş
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Büyükçekmece\'deki cinayetin şüphelileri kaçarken kamerada: Biri kıyafetlerini çöp toplayıcıyla değiştirmiş
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Büyükçekmece'de bir rezidansta 21 Ekim'de Yasin Binarci'nin vurularak öldürülmesi ve saldırganın 5 saat sonra Bağcılar'da terk edilmiş bir araçta ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 8 kişi adliyeye götürüldü. Kamera kayıtları, S.C.B.'nin kaçarken çekçek arabalı bir kişiyi ikna edip onunla kıyafet değiştirdiğini ortaya koydu. Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 3 kişi kasten öldürme suçlamasıyla sevk edildi, diğer 5 kişiye adli kontrol uygulandı.

İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar'da peş peşe işlenen 2 cinayetle ilgili Edirne ve İstanbul'da yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetle ilgili yeni bilgiler edinilirken, arkadaşlarını öldüren şüpheliyi otomobilde infaz eden diğer şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden S.C.B.'nin arkadaşlarının cesedinin bulunduğu otomobili terk ettikten sonra, çöp toplayan çekçek arabalı bir kişiyle kıyafetlerini değiştirip izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de rezidansta 21 Ekim 2026'da meydana gelen olayda Yasin Binarci (26) tabancayla vurularak öldürülmüş, Mehmet E.Y.(20) ise yaralanmıştı. Polis olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatırken, cinayeti işlediği iddia edilen Mehmet Emin Yüksel'in (22) cesedi 5 saat sonra Bağcılar'da terk edilmiş otomobilde bulunmuştu. Rezidanstaki dairede yapılan incelemede 3 tabanca çok sayıda mermi ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayı gerçekleştiren 3 kişi, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınarak, İstanbul'a getirilmişti. Olayla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 5 kişiyle gözaltı sayısı 8'e yükselmişti.

KURTULMAK İÇİN KAPILARI KİLİTLEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Polis soruşturmasına göre aynı evde kalan 5 kişiden Yasin Binarci ve Mehmet I.(20), arkadaşları olan Mehmet Emin Yüksel'in silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Yasin Binarci hayatını kaybetti; Mehmet I. ise yaralandı. Saldırı sırasında aynı evin başka bir odasında bulunan K.K. ve Y.G. kapıları kilitleyerek telefonla aradıkları arkadaşları S.C.B.'den yardım istedi. Rezidanstaki daireye gelen S.C.B. balyozla kapıyı kırarak içeri girdi. Şüphelilerin ifadelerine göre S.C.B, K.K., Y.G. ve cinayet işleyen Mehmet Emin Yüksel'i yanlarına alarak olay yerinden kaçtı.

KAÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Yolda uyuşturucunun etkisine giren Mehmet Emin Yüksel otomobilde bulunan kişiler tarafından silahla öldürüldü. Şüpheliler, içinde ceset bulunan otomobili Bağcılar'da terk ederek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin içinde ceset bulunan otomobili terk ettiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin otomobili terk ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.

ÇÖP TOPLAYICI KILIĞINA GİRMİŞ

Görüntülerdeki bir detay polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Şüphelilerden S.C.B.'nin kaçış sırasında çekçek arabasıyla çöp toplayan bir kişiyi ikna ederek kıyafetlerini değiştirdiği ve çöp toplayıcı kılığına girdiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerin izini sürerek, şüphelilerin önce sanal medya uygulamalarından buldukları korsan taksiyle Tekirdağ'a daha sonra Edirne'ye geçtiklerini tespit etti. Burada insan kaçakçılarıyla irtibata geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Poliste verdikleri ifadede cinayetle ilgili birbirlerini suçlayan şüphelilerin daha önceden de poliste çok sayıda suç kayıtları olduğu belirtildi. Şüphelilerden 5'i sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli ise 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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