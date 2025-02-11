Çorlu'da Kızını Boğarak Öldüren Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorlu'da Kızını Boğarak Öldüren Baba Gözaltına Alındı

Çorlu\'da Kızını Boğarak Öldüren Baba Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Amir Yazıcı'nın kızı Su Dilem'i boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından ağır yaralı bulunan baba hastaneye kaldırıldı ve ifadesinde kızına neden saldırdığını açıkladı. Su Dilem Yazıcı'nın cenazesi ise defnedildi.

11.02.2025 16:20  Güncelleme: 16:25
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan Amir Yazıcı (44) ağır yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı (13) ise ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan Amir Yazıcı, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, 'Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı. Paylaşımı görüp Amir Yazıcı'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Amir Yazıcı'yı ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı Su Dilem Yazıcı'yı ise ölü buldu. Amir Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Su Dilem Yazıcı'nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. Su Dilem Yazıcı'nın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde kızı Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Su Dilem Yazıcı ölü, kendisi de bilekleri kesik, yaralı bulunan Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Amir Yazıcı ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle kızımla tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği öğrenildi. Amir Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem'in telefonundan kendisine, 'Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin' şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

'SENİ BU TABUTA NASIL KOYDULAR'

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı'nın cenazesi, Çorlu Garaj Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı. Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Kızını Boğarak Öldüren Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika

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