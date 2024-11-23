Çorluspor\'un Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Çorlu spor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde son yolculuğunda uğurlandı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımı teknik direktörü 2 çocuk babası Ersin Aka, dün Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, şüpheli arkadan gelip yanında bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 13 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

Ersin Aka'nın cenazesi memleketi Hatay'ın Erzin ilçesine getirildi. Aka'nın cenazesi babaevinde helallik alındıktan sonra Erzin Merkez Camii'ne götürüldü. Buradaki törene Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, teknik direktör Samet Aybaba, kuzeni Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tamer Sökmen, Çorluspor 1947 futbol takımı yöneticileri, ailesi, yakınları ve sporcular katıldı. Kılınan namazının ardından Aka'nın cenazesi götürüldüğü Karamustafalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ersin Aka'nın beden eğitimi öğretmeni olan eşi Şükriye Aka eşinin mezarına su tutup gözyaşı döktü.

'SAVCILARIMIZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tamer Sökmen, kuzeni Ersin Aka'nın iyi bir spor adamı ve eğitimci olduğunu, kimseyle husumetinin olmadığını, ölümünün kendilerini çok derinden etkilediğini söyledi. Sökmen, "Bir caddede yürürken arkasından önceden planlanmış hain bir saldırıya kurban gitti. Bu hain saldırı kesinlikle örgütlü bir anlayış içerisinde değerlendiriyoruz. 23 boş kovan bulundu, sayısız kurşunla can verdi. Hunharca ve hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şekilde hak etmediği bir bicimde öldürülmüştür. Üzüntümüz sonsuz devletimiz güçlüdür. Savcılarımız gereğini yapacaktır. Azmettirenlerin bu cinayeti işleyenlerin Türk adaleti önünde mutlaka yargılanacağına inanıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet SOYER/ERZİN,(Hatay),